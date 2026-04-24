За първи път в България: Представят експозиция на Салвадор Дали в Перник

П ерник ще е домакин на изложбата „Салвадор Дали в Двореца на културата - Триумфът на въображението“, съобщиха от Художествената галерия в града.

Експозицията ще бъде представена от 24 април до 6 септември в галерия „Любен Гайдаров“ и ще гостува за първи път както в града, така и в България.

Инициативата е на Община Перник, издателство „Михаел Имхоф“ - Фулда, Художествената галерия и Дворецът на културата в Перник.

Експозицията е най-мащабното досега представяне на творчеството на Салвадор Дали у нас и включва над 300 произведения, като над 100 от тях са оригинали. Тя разкрива творческия път и характерния сюрреалистичен стил на художника.

Изложбата е реализирана по идея на проекта „Dalí - животът и делото му“, представян в Германия, и обединява графики, скулптури, илюстрации и дизайнерски обекти. Тя дава възможност на посетителите да проследят различните етапи от развитието на автора.

Сред акцентите са произведения като диванът, направен във формата на устните на актрисата Мей Уест, „Жената с чекмеджета“ и „Космическият слон“, както и илюстрации към Библията и „Божествена комедия“ на Данте Алигиери.

Експозицията представя Дали не само като художник, но и като значима фигура в световната култура със своя принос като визионер и новатор.

Входът за ученици, студенти и пенсионери ще бъде 4 евро, а за възрастни – 8 евро.