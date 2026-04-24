Лесна салата само с две съставки може да понижи кръвното ви налягане

В исокото кръвно налягане е „тих убиец“, който може да остане незабелязан с години, като постепенно уврежда сърцето, кръвоносните съдове и бъбреците. Учените обаче са открили, че една обикновена салата, приготвена от две често срещани съставки, може да помогне за понижаване на кръвното налягане. Клинично изследване на храненето обяснява коя салата трябва да ядете.

Как работи

Високото кръвно налягане означава, че сърцето трябва да работи по-усилено, за да изпомпва кръв в тялото. С течение на времето това натоварва кръвоносните съдове и може да доведе до инсулт или сърдечно заболяване. Една от основните причини за хипертония е излишъкът от сол в диетата и липсата на плодове и зеленчуци. Но дори малки промени в хранителните навици могат да имат забележим ефект.

Проучване, публикувано в Clinical Nutrition Research, установи, че ежедневната консумация на спанак в продължение на една седмица понижава както систоличното (горно), така и диастоличното (долно) кръвно налягане.

Защо спанак

Учени от болница „Сейнт Майкълс“ в Торонто откриха, че спанакът съдържа висока концентрация на нитрати, които разширяват кръвоносните съдове и подобряват кръвообращението. Това намалява натоварването на сърцето и помага на кръвта да тече по-лесно.

В проучването 27 доброволци консумирали или супа, богата на нитрати (845 мг), или супа от аспержи само с 0,6 мг нитрати. Само след седем дни групата, която яла спанак, показала значително понижение на нивата на кръвното налягане.

Ролята на балсамовия оцет

Друго проучване, публикувано в Bioscience, Biotechnology and Biochemistry (2001), показва, че оцетната киселина – основният компонент на оцета – също помага за понижаване на кръвното налягане. Тя влияе върху хормона ренин, който регулира тонуса на кръвоносните съдове и помага на съдовете да се разширяват естествено.

Така че, комбинирането на спанак и балсамов оцет е едновременно вкусно и полезно. То естествено помага за поддържане на здравословно кръвно налягане, подобрява кръвообращението и повишава енергията.

Други начини за понижаване на кръвното налягане

Поддържайте балансирана диета

Тренирайте поне 150 минути седмично

Намалете приема на сол и кофеин

Ограничете алкохола и спрете да пушите

Поддържайте здравословно тегло

Ако подозирате, че може да имате проблеми, свързани с кръвното налягане, консултирайте се с Вашия лекар.