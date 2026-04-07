"Дарвинистка битка" за оръжейната индустрия на Запада

З ападната отбранителна индустрия навлиза в период на остра конкуренция, който наподобява "дарвинистка битка" между утвърдени оръжейни концерни и ново поколение стартъпи, предупреди високопоставен командир на НАТО.

Според адмирал Пиер Вандие, който отговаря за иновациите и бъдещото развитие на Алианса, на пазара вече се оформя директен сблъсък между традиционните гиганти като Lockheed Martin, Boeing и BAE Systems и нови технологични компании, които бързо печелят военни поръчки.

"Има своеобразно състезание между старите играчи и новите участници", заяви Вандие в интервю, цитирано от POLITICO .

Сред примерите за нови договори е американската компания Anduril Industries, която е подписала 10-годишен контракт с американската армия, оценяван на до 20 милиарда долара за хардуер, софтуер и инфраструктура.

В Европа германските стартъпи Helsing и Stark Defense също печелят мащабни договори за дрон технологии.

"Сблъсък на два свята"

Според Вандие европейската и американската индустрия се опитват да наваксат ускореното въоръжаване, предизвикано от войната в Украйна и конфликта в Близкия изток.

"От едната страна са утвърдените компании, които твърдят, че се променят. От другата е стартъп средата с рисков капитал и хора, които не се страхуват от провал", казва той. "Това е сблъсък на два свята."

Той предупреждава, че има два възможни сценария:

или стартъпите ще бъдат погълнати от големите компании, или ще се превърнат в достатъчно силни конкуренти, за да ги изместят.

"Затова сме в дарвинистки момент", подчертава той.

Проблемът с производствения капацитет

Вандие отбелязва, че дори след четири години от началото на войната в Украйна, западната отбранителна индустрия все още не произвежда достатъчно оръжия.

Това мнение се споделя и в редица държави от НАТО, включително САЩ и Франция.

Според него ключовият проблем е, че индустрията все още мисли с логиката от след Студената война, способна е да проектира сложни системи, но трудно ги произвежда в големи количества.

Той дава пример с танка "Шърман" от Втората световна война, който не е бил най-добрият технически модел, но е могъл да се произвежда масово благодарение на автомобилната индустрия в САЩ.

"Урокът е прост: по-малко съвършена, но масово произвеждана система може да има по-голяма военна стойност от съвършена, която не може да бъде произведена в достатъчни количества", казва той.

Нови индустриални съюзи

Някои държави вече търсят партньорства между отбранителния и автомобилния сектор. Френският концерн Renault обмисля производство на военни дронове, а германският Volkswagen води разговори за участие в проекти за военна логистика и техника.

Според НАТО ключът към бъдещето на отбраната ще бъде именно способността за бързо мащабиране на производството, а не само технологичното превъзходство.