Свят

"Дарвинистка битка" за оръжейната индустрия на Запада

Новите отбранителни стартъпи оспорват господството на гигантите в сектора, докато военните разходи в Европа и САЩ растат

7 април 2026, 10:38
Източник: IStock

З ападната отбранителна индустрия навлиза в период на остра конкуренция, който наподобява "дарвинистка битка" между утвърдени оръжейни концерни и ново поколение стартъпи, предупреди високопоставен командир на НАТО.

Според адмирал Пиер Вандие, който отговаря за иновациите и бъдещото развитие на Алианса, на пазара вече се оформя директен сблъсък между традиционните гиганти като Lockheed Martin, Boeing и BAE Systems и нови технологични компании, които бързо печелят военни поръчки.

"Има своеобразно състезание между старите играчи и новите участници", заяви Вандие в интервю, цитирано от POLITICO.

Сред примерите за нови договори е американската компания Anduril Industries, която е подписала 10-годишен контракт с американската армия, оценяван на до 20 милиарда долара за хардуер, софтуер и инфраструктура.

В Европа германските стартъпи Helsing и Stark Defense също печелят мащабни договори за дрон технологии.

Източник: БТА
  • "Сблъсък на два свята"

Според Вандие европейската и американската индустрия се опитват да наваксат ускореното въоръжаване, предизвикано от войната в Украйна и конфликта в Близкия изток.

"От едната страна са утвърдените компании, които твърдят, че се променят. От другата е стартъп средата с рисков капитал и хора, които не се страхуват от провал", казва той. "Това е сблъсък на два свята."

Той предупреждава, че има два възможни сценария:

  1. или стартъпите ще бъдат погълнати от големите компании,
  2. или ще се превърнат в достатъчно силни конкуренти, за да ги изместят.

"Затова сме в дарвинистки момент", подчертава той.

Източник: iStock
  • Проблемът с производствения капацитет

Вандие отбелязва, че дори след четири години от началото на войната в Украйна, западната отбранителна индустрия все още не произвежда достатъчно оръжия.

Това мнение се споделя и в редица държави от НАТО, включително САЩ и Франция.

Според него ключовият проблем е, че индустрията все още мисли с логиката от след Студената война, способна е да проектира сложни системи, но трудно ги произвежда в големи количества.

Той дава пример с танка "Шърман" от Втората световна война, който не е бил най-добрият технически модел, но е могъл да се произвежда масово благодарение на автомобилната индустрия в САЩ.

"Урокът е прост: по-малко съвършена, но масово произвеждана система може да има по-голяма военна стойност от съвършена, която не може да бъде произведена в достатъчни количества", казва той.

Източник: istock
  • Нови индустриални съюзи

Някои държави вече търсят партньорства между отбранителния и автомобилния сектор. Френският концерн Renault обмисля производство на военни дронове, а германският Volkswagen води разговори за участие в проекти за военна логистика и техника.

Според НАТО ключът към бъдещето на отбраната ще бъде именно способността за бързо мащабиране на производството, а не само технологичното превъзходство.

Източник: POLITICO    
Западна отбранителна индустрия Конкуренция Военни стартъпи Военни концерни НАТО Производствен капацитет Масово производство Иновации Война в Украйна Индустриални партньорства
Последвайте ни

<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 1 ден
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Всичко от днес

От мрежата

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Олга Модева разкри дама, откраднала самоличността й

Edna.bg

Като копие на Анджелина: Шайло Джоли прикова погледите в ново видео

Edna.bg

Шок: безследно изчезнаха 7 играчи след исторически успех

Gong.bg

ЦСКА посреща Милан на "Българска армия"?

Gong.bg

Задържаха седем души при полицейска акция срещу купуването на гласове в Кюстендил

Nova.bg

Рапърът Офсет е прострелян

Nova.bg