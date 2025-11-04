Свят

Лавина уби 7 души, още 4 са в неизвестност в Непал

Още четирима души са ранени, а други четирима са в неизвестност

4 ноември 2025, 11:34
Лавина уби 7 души, още 4 са в неизвестност в Непал
Източник: iStock

С едем души загинаха, след като лавина удари базовия лагер Ялунг Ри в Непал, съобщи заместник-началникът на полицията в район Долаха, Гян Кумар Махато, предава Kathmandu Post.

28-годишната българка загина във Великобритания, падайки от планински връх

"Сред загиналите са трима американски граждани, един канадец, един италианец и двама непалски граждани“, каза той пред Kathmandu Post.

Още четирима души са ранени, а други четирима са в неизвестност.

Според Махато лавината е станала, докато екип от непалски и чуждестранни катерачи, заедно с местни водачи, са били в базовия лагер Ялунг Ри, подготвяйки се да изкачат по-високия връх Долма Ханг.

Трима скиори загинаха в лавина в Британска Колумбия

По-рано беше съобщено, че с 15 души е прекъсната комуникацията, след като лавина удари района в понеделник сутринта. Според последните съобщения спасителните усилия са били преустановени след вечерта. Ялунг Ри Химал е планина в долината Ролвалинг в Непал, разположена на надморска височина от приблизително 5630 метра. Тя е популярна дестинация за начинаещи туристи, предлагаща лесни смесени маршрути. Счита се и за идеална отправна точка за тези с малък или никакъв опит в катеренето.

Лавината представлява бързо движеща се маса от сняг, лед, а понякога и скални отломки, която се спуска по планински склон. Тя е естествено явление, характерно за планинските райони с наличие на значителни снеговалежи и стръмни терени. Лавините са сериозна природна опасност, която може да причини смърт, наранявания и значителни материални щети.

Съществуват няколко основни типа лавини:

  • Лавините от ронлив сняг

Лавините от ронлив сняг започват от една точка и се разширяват надолу, наподобявайки обърнат V-образен клин. Те обикновено са по-малки и по-предсказуеми.

  • Лавините от снежна дъска

Лавините от тип снежна дъска са по-опасни и по-често срещани. При тях голяма, кохезивна маса от уплътнен сняг се откъсва по линия на счупване, която може да бъде широка стотици метри, и се свлича надолу по склона като едно цяло. Тези лавини могат да достигнат огромни размери и разрушителна сила. Могат да бъдат сухи (от пухкав сняг) или мокри (от тежък, напоен с вода сняг), като мокрите са по-бавни, но по-плътни.

Основните фактори, допринасящи за образуването на лавини, включват:

  1. количеството и вида на снеговалежа,
  2. температурата на въздуха и на снежната покривка,
  3. силата и посоката на вятъра,
  4. ъгъла на склона и терена.

Нестабилността на снежната покривка често се дължи на различни слоеве сняг с различна плътност и здравина, натрупващи се един върху друг. Склон над 25-30 градуса е потенциално лавиноопасен. Причина за лавина може да бъде както естествено събитие – силен снеговалеж, бързо затопляне, дъжд, земетресение, така и човешка дейност – скиори, сноубордисти, снегомобили, или дори контролирани експлозии, използвани за предотвратяване на неконтролирани лавини.

Значението на лавините е предимно свързано с тяхната опасност. Те са основна причина за смъртни случаи в планините, особено сред хората, практикуващи зимни спортове извън утвърдените писти. Погребаните под лавина жертви имат малък шанс за оцеляване след 30 минути, ако не бъдат извадени. Затова е критично важно познаването на терена, спазването на предупредителни знаци и носенето на специализирано оборудване като лавинни уреди, сонди и лопати. Съществуват и лавинни раници с въздушни възглавници, които помагат на затрупания човек да остане на повърхността.

Превенцията и контролът включват изграждане на защитни съоръжения, изкуствено предизвикване на лавини, за да се намали натрупването на нестабилен сняг, и създаване на системи за прогнозиране и предупреждение. Образованието и информираността на обществеността за лавинната опасност са ключови за намаляване на риска.

Източник: Агенция "Фокус"    
Лавина Непал Планинско катерене Жертви Спасителни операции Ялунг Ри Хималаи Базов лагер Туризъм Изчезнали хора
