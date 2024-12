"Влюбих се в чудовище": Жена уби приятеля си, затваряйки го в куфар

Ж ена беше осъдена в САЩ за това, че е убила приятеля си, като го е заключила в куфар, предаде NBC News. Журито пизна за виновна 43-годишната Сара Буун за убийството на любовника си, 42-годишния Хорхе Торес младши. Сега жената ще прекара остатъка от живота си в затвора.

В същото време тя отказа споразумение, според което й бе обещано да намали присъдата си на 15 години, ако се признае за виновна. Жената до последно настояваше, че случилото се е самозащита и резултат от дългогодишно насилие от страна на Торес.

Florida Woman Who Killed Boyfriend By Zipping Him In Suitcase Sentenced https://t.co/vI8vIEJGgt | 🔗👇