Влак дерайлира в Италия, има жертва, издирват пътник

С коростен влак дерайлира в отсечката между Милано и Болоня. Един човек е загинал, а други 30 са с различни наранявания, съобщи в. "Corriere della Sera".

Скоростният влак Frecciarossa (Червената стрела – бел. ред.), който отпътувал от Милано сутринта е излязъл от релсите близо до град Лоди.

Загинал е машинистът на влака, а един от пътниците се води за изчезнал.

От службата за гражданска отбрана съобщават за 30 ранени.

Сред пострадалите 28 са получили леки наранявания. Другите двама са получили по-сериозни такива.

По предварителни данни само първите два вагона са излезли от релсите.



След инцидента, причините за който все още се установяват, движението по железопътната линия Милано-Болоня е спряно.

