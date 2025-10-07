Владимир Путин на 73: Рожден ден в работна обстановка и под знака на войната

Р уският президент Владимир Путин отбелязва своя 73-ти рожден ден. На най-високия държавен пост той празнува за 22-ри път и за четвърти в условията на война с Украйна.

Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград (днешен Санкт Петербург), Владимир Владимирович Путин е третото дете в семейството. Двамата му братя умират в ранна възраст. Според някои източници неговият дядо по бащина линия е бил готвач на Ленин и Сталин — твърдение, което остава спорно, пише NOVA.

След завършването на Юридическия факултет на Ленинградския държавен университет през 1975 г., Путин постъпва в Комитета за държавна сигурност (КГБ). Там работи като разузнавателен служител, включително в Източна Германия. През 1990 г. напуска активната служба и започва политическата си кариера — първо в Санкт Петербург, после в Москва.

От КГБ до Кремъл

В края на 1999 г. Владимир Путин става министър-председател на Русия, а след оставката на Борис Елцин на 31 декември същата година поема поста на действащ президент. През март 2000 г. печели първите си избори за държавен глава. Следва втори мандат през 2004 г.

Конституционните ограничения не му позволяват да се кандидатира трети път подред през 2008 г., затова заема поста министър-председател в кабинета на президента Дмитрий Медведев. През 2012 г. Путин отново е избран за президент, а през 2018 г. започва нов шестгодишен мандат. През 2024 г. той встъпва в още един, след промени в конституцията.

Владимир Путин е известен с интереса си към спорта, особено бойните изкуства. Практикува самбо и джудо, дисциплини, които често представя като символ на дисциплина и контрол. Освен руски, владее немски език, който използва в официални срещи и интервюта.

Работен рожден ден

През настоящата година руският президент отбелязва рождения си ден в работна атмосфера. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщава, че денят ще премине с голям брой международни контакти и оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия. На него ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с националната сигурност.

Празникът идва в период, белязан от продължаващата война в Украйна, започнала през февруари 2022 г. Това е четвъртият рожден ден на Путин, който съвпада с военния конфликт.

Поздрав от Пхенян

Сред първите международни поздравления е това от севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Според Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана от ТАСС, той изпраjr. на руския президент телеграма, в която изразява увереност във „вечната дружба и продължаването на съюзническите отношения“ между Русия и Северна Корея.

„Уверен съм, че благодарение на приятелските отношения и тесните другарски връзки между нас съюзническите отношения между нашите две страни — КНДР и Русия, намиращи се в период на бурен разцвет, и занапред неизменно ще укрепват и мощно ще стимулират всестранното разширяване и развитие на двустранните отношения, а също така ще допринасят за формирането на справедлив и многополюсен световен ред“, се посочва в поздравителната телеграма.

Ким Чен Ун допълва, че Северна Корея ще продължи „всестранно да подкрепя справедливата борба на руския народ за защита на суверенитета и териториалната си цялост, на интересите на сигурността на държавата“, като определя това като „братски дълг“.

В заключение севернокорейският лидер подчертава: „Пхенян и Москва винаги ще бъдат заедно, а нашата дружба ще бъде вечна.“

Две десетилетия на власт

От първото си встъпване в длъжност през 1999 г. Владимир Путин остава централна фигура в руската политика. В продължение на повече от две десетилетия той запазва влиянието си, независимо от промените във вътрешната и международната обстановка.

Въпреки противоречивите оценки за политиката му, факт е, че днес Путин е сред най-дълго управлявалите лидери в съвременната история на Русия.