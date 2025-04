Вижте кой попадна в престижния списък на най-влиятелните личности на Time

Р азкрит е тазгодишният списък на Time100 — класацията на списание Time за „Най-влиятелните хора в света“. В него попадат политици, технологични предприемачи, бизнес магнати, изпълнителни директори и звезди от развлекателната индустрия.

Time100 list revealed: See who’s been named the ‘Most Influential People in the World’ https://t.co/aQYremNA01 pic.twitter.com/W3EhpxIPcP