„Вие сте красива!“. Репортерка накара Тръмп да онемее

Х ариана Верас е ветеран репортер за континента Африка, но тя си спечели похвали от президента Доналд Тръмп по време на посещението ѝ в Овалния кабинет миналата седмица не за нейната работа като журналист, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

На 27 юни анголската журналистка разговаря с Тръмп за неотдавнашното му мирно споразумение за Конго. Вместо да я притисне за репортажите ѝ, Тръмп беше изумен от красотата ѝ.

Той каза:

„Не ми е позволено да го казвам, това може да е краят на политическата ми кариера. Но вие сте красива и сте красива отвътре. Иска ми се да имах повече репортери като вас“.

Коментарите му бяха посрещнати със смях от останалата част от Овалния кабинет. Администрацията на Тръмп сключи споразумение между Конго и Руанда за прекратяване на десетилетия на бойни действия в петък. Верас пристигна в Белия дом директно от Конго, за да обсъди конгоанския народ и реакциите на президента за споразумението.

WATCH: Reporter @HarianaVeras—a native of the Democratic Republic of the Congo and White House reporter—discusses what she's seen on the ground in the DRC upon news of the peace agreement, brokered by the Trump Administration:



"They have hope now, for a better day in Congo." pic.twitter.com/OZ02KDop3G