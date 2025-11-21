Великобритания разби мрежа за милиарди, подпомагала войната в Украйна

М режа за пране на пари на стойност милиарди долари, оперираща в Обединеното кралство, е закупила банка в Киргизстан, за да помогне на Русия да заобикаля западните санкции и да пренасочва средства към войната в Украйна, предаде АФП.

Мрежата е използвала стотици куриери в поне 28 града и населени места в Обединеното кралство за събиране на криминални пари от трафик на наркотици и оръжие, наред с други престъпления.

Парите след това бързо се преобразуват в криптовалута и се прехвърлят по целия свят, съобщи Националната служба за престъпността на Великобритания (NCA), представяйки актуализация по последната фаза на водената от Обединеното кралство операция „Destabilise“.

Международните усилия вече са довели до 128 ареста и изземване на повече от 25 милиона британски лири (32,7 милиона долара) в брой и криптовалута в Обединеното кралство, посочи NCA.

През последната година още 45 заподозрени в пране на пари са били арестувани, а 5,1 милиона лири са конфискувани. Разузнавателна информация от разследването е помогнала на чуждестранни партньори да изземат 24 милиона долара и 2,6 милиона евро в чужбина.

В основата на голяма част от трансферите стоят две русскоговорящи мрежи, наречени Smart и TGR, уточнява NCA. Те извършват пране на пари за транснационални престъпни групи, замесени в киберпрестъпления, трафик на наркотици и оръжие, и помагат на руските си клиенти незаконно да заобикалят финансовите ограничения, за да инвестират пари във Великобритания.

По време на „втората фаза“ на операция „Destabilise“, започнала през декември, властите установили, че част от изпираните средства минават през банка в Киргизстан, наречена Keremet Bank.

Тя е била тайно купена на Коледа 2024 г. от Altair Holding SA, компания, свързана с шефа на TGR Джордж Роси.

След това Keremet е подпомагала прехвърлянето на пари за Promsvyazbank (PSB), руска държавна банка, която подкрепя компании, участващи в руската военно-индустриална сфера, според NCA.

През януари Министерството на финансите на САЩ също посочи Keremet като помощник на Кремъл за заобикаляне на санкциите.

„За първи път свързваме търговията с наркотици в нашата общност чак до най-високите нива на организираната престъпност, геополитиката, заобикалянето на санкции, руския индустриален и военен комплекс и дейност, свързана с държавата“, заяви заместник-директорът на NCA за икономическите престъпления Сал Мелки.

Мрежите оперират в „потресаващи мащаби“, добави той.

Повечето дейности в Обединеното кралство разчитат на куриери, които обикалят страната с торби пари и ги обменят за плащания в криптовалута, понякога на паркинги край магистрали.

За да ги възпрепятства, NCA стартира кампания с плакати и онлайн съобщения на английски и руски език, разпространени в цялата страна, включително на бензиностанции край магистрали, като предупреждава куриерите, че ги очакват дълги присъди дори за относително малки суми.

„За няколкостотин лири има голяма вероятност да получите присъда над пет години“, каза Мелки. „Лесните пари водят до тежки последствия.“

Според NCA куриерите са слабата точка, която могат да използват.

Но заплахата от мрежи като тези остава висока.

„NCA нанесе сериозен удар на тези организации, но има и други подобни, и знаем, че трябва да поддържаме натиска. Трябва да продължаваме да арестуваме хора, да ги съдим, да налагаме санкции“, каза Мелки.