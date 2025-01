Великобритания предупреди Путин: „Виждаме те“

М инистърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли отправи в сряда предупреждение към руския президент Владимир Путин, след като съобщи, че руски шпионски кораб е навлязъл във британски води по-рано тази седмица, пише Newsweek.

Докато говори пред парламента на Обединеното кралство за предполагаемия инцидент, Хийли изпрати съобщение до Путин, казвайки:

„Виждаме те. Знаем какво правиш. И ние няма да бягаме от решителни действия, за да защитим тази страна“.

Хийли обвини руския кораб „Янтар“ в „събиране на разузнавателна информация и картографиране на критичната подводна инфраструктура на Обединеното кралство“. Той също така каза, че корабът работи под ръководството на руското министерство на отбраната и нарече присъствието му във водите на Обединеното кралство „още един пример за нарастваща руска агресия“.

We have sent a clear message to President Putin:



We know what you are doing. And we will not shy away from robust action to protect Britain.



