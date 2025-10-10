Свят

Великобритания, Франция и Германия искат да възобновят преговорите за ядрената програма на Иран

Европейските сили посочиха, че активирането на механизма за възстановяване на санкциите е „правилна стъпка“

10 октомври 2025, 20:24
В еликобритания, Франция и Германия заявиха, че ще се стремят да възобновят замразените преговори за ядрената програма на Иран със САЩ, с цел постигане на „всеобхватно, трайно и проверимо споразумение“, което да гарантира, че Техеран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие.

Инициативата идва близо две седмици след като санкциите на ООН срещу Иран бяха възстановени чрез т.нар. механизъм „snapback“, задействан от трите европейски държави на 28 септември.

Техеран отговори, че няма планове да се връща на масата на преговорите, докато анализира последиците от възобновяването на санкциите. Иранският външен министър Есмаил Бакаеи подчерта, че дипломатическите контакти ще продължат, но решения ще се вземат само ако преговорите служат на националните интереси на Иран.

Съединените щати и Израел обвиняват Иран, че разработва ядрено оръжие — твърдение, което Техеран отрича. На 22 юни САЩ нанесоха удари по ирански ядрени обекти в подкрепа на израелска въздушна кампания.

Европейските сили посочиха, че активирането на механизма за възстановяване на санкциите е „правилна стъпка“, тъй като иранската ядрена програма представлява „сериозна заплаха за глобалния мир и сигурност“.

Ядреното споразумение от 2015 г., което предвиждаше ограничения върху иранската програма в замяна на отмяна на санкциите, беше прекратено през 2018 г., когато Доналд Тръмп изтегли САЩ от него. В отговор Иран ограничи ангажиментите си и започна да обогатява уран до 60% — ниво, близко до прага за изработване на ядрено оръжие.

Иран Ядрена програма Ядрени преговори Санкции срещу Иран САЩ Великобритания Франция и Германия Ядрено споразумение от 2015 Обогатяване на уран Ядрено оръжие
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
България пред криза, която тихо расте

<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Как сривът на Макрон разклаща Европа
Как сривът на Макрон разклаща Европа

