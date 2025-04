Уволнения на висши ръководители в Агенцията за национална сигурност на САЩ

Г енералът от Военновъздушните сили Тимъти Хоу, който заемаше едновременно постовете на ръководител на Киберкомандването на САЩ и директор на Агенцията за национална сигурност (NSA) от февруари 2024 г., беше освободен от длъжност заедно със своя заместник. Решението бе взето в четвъртък, според представител на Министерството на отбраната и трима запознати с въпроса източници.

BREAKING: National Security Agency director Timothy Haugh and his deputy director are fired from their roles at the intelligence gathering service. https://t.co/VDSJU9jKVU

Все още не е ясно каква е причината за уволнението на генерал Хоу и неговия заместник, съобщиха източниците.

Съветът за национална сигурност на Белия дом не даде незабавен коментар в четвъртък вечерта.

Хоу оглавяваше както Киберкомандването на САЩ, така и NSA, изпълнявайки двете роли от началото на 2024 г. Неговият заместник, Уенди Ноубъл, бе водещ цивилен ръководител на агенцията.

И двамата са кариерни професионалисти – Хоу има над 30 години служба във Военновъздушните сили, основно в областта на разузнаването и кибероперациите, както и диплома по русистика. Ноубъл пък работи в NSA от 1987 г. и се е издигнала в агенцията с дългогодишен опит.

Решението предизвика остра реакция сред демократите в Конгреса.

„Познавам генерал Хоу като честен и откровен лидер, който винаги е спазвал закона и е поставял националната сигурност на първо място. Страхувам се, че именно тези качества са могли да доведат до неговото отстраняване от тази администрация“, заяви конгресменът Джим Хаймс от Кънектикът, водещ демократ в Комисията по разузнаване на Камарата на представителите.

„Комисията по разузнаване и американският народ имат право на незабавно обяснение за това решение, което ни прави по-малко сигурни“, добави той.

Сенаторът Марк Уорнър от Вирджиния, водещият демократ в Комисията по разузнаване на Сената, нарече отстраняването на Хоу „шокиращо“.

NEWS: NSA Director Tim Haugh and his deputy Wendy Noble have been FIRED tonight, per WaPo



Both were holdovers from the Biden. pic.twitter.com/iWy0IXGbHL