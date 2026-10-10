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Ураганът „Исаяс“ връхлетя Флорида: Наводнения, разрушения и над 600 000 домакинства без ток

Стихията достигна сушата като ураган от втора категория, а след това отслабна до първа. Властите предупреждават за опасни приливни вълни, поройни дъждове и риск от внезапни наводнения

Василена Василева Василена Василева

10 октомври 2026, 09:17
Ураганът „Исаяс“ връхлетя Флорида: Наводнения, разрушения и над 600 000 домакинства без ток
Източник: iStock Photos/Getty Images

У раганът „Исаяс“ достигна крайбрежието на САЩ в Мексиканския залив, като донесе силни ветрове, проливни дъждове и опасност от наводнения.

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Стихията излезе на сушата край град Дестин в северозападната част на Флорида в петък вечерта местно време като ураган от втора категория, след което отслабна до първа категория, съобщиха Националният център за ураганите на САЩ и световните агенции.

Към 9:00 ч. българско време на 10 октомври опасността остава. Ураганът се придвижва навътре в сушата, а синоптиците предупреждават за животозастрашаващо покачване на морското ниво, внезапни наводнения и продължаващи опасни метеорологични условия.

  • Над 600 000 потребители са без електричество

По данни, цитирани от Асошиейтед прес, в петък вечерта над 594 000 потребители във Флорида и Алабама са останали без ток. Ройтерс съобщи за близо 380 000 засегнати потребители във Флорида и над 210 000 в Алабама.

В Дестин са регистрирани наводнени улици, а полицията в Пенсакола е предупредила хората да не излизат заради отломки по пътищата. В района са съобщени паднали дървета и електропроводи. По първоначална информация пълният мащаб на щетите все още не е установен.

Властите в засегнатите райони призоваха жителите да останат на безопасно място и да избягват пътуванията. В части от крайбрежието бяха разпоредени евакуации, а в Мобил, щата Алабама, беше въведен полицейски час до събота сутринта.

  • Предупреждения за опасно покачване на морското ниво

Националният център за ураганите предупреди за възможно покачване на морското ниво с около 1,8 до 2,7 метра в най-застрашените участъци от крайбрежието. Комбинацията от силни ветрове, високи вълни и прилив може да залее ниско разположени райони.

Очаква се „Исаяс“ да донесе между 10 и 20 сантиметра валежи в части от региона, като на отделни места количествата могат да достигнат около 38 сантиметра. Прогнозата обхваща южната част на Алабама и районите от Флорида до югозападна Джорджия. Проливните дъждове създават риск от внезапни наводнения и покачване на речните нива. 

Синоптиците предупреждават и за възможност от торнада в части от Флорида, Алабама и Джорджия, докато бурята се придвижва на север.

  • Ураганът се придвижва към Алабама

След като достигна сушата край Дестин, „Исаяс“ отслабна до първа категория. В последната информация, цитирана от Ройтерс, максималната скорост на устойчивите ветрове е около 150 км/ч. Преди това при излизането си на брега бурята е била със скорости на вятъра до около 169 км/ч.

Очаква се ураганът да премине през Алабама и да продължи към долината на река Тенеси през почивните дни. Дори при отслабване на ветровете проливните валежи могат да причинят наводнения и прекъсвания на електрозахранването и по-далеч от крайбрежието.

Във Флорида и Алабама са одобрени извънредни декларации, които позволяват мобилизирането на федерални ресурси за реакция при бедствия. Националната гвардия на Флорида е разположила около 5000 военнослужещи и служители за подпомагане на спасителните и възстановителните дейности.

  • Засегнати са и въздушният транспорт и енергийният сектор

Бурята доведе до отменени полети на няколко летища в северозападната част на Флорида. Сред засегнатите е летище „Дестин-Форт Уолтън Бийч“, където в петък са били спрени полетите.

Приближаването на урагана наруши и добива на нефт и природен газ в Мексиканския залив. По данни на Ройтерс енергийните компании са спрели значителна част от производството и са евакуирали персонал от офшорни платформи заради опасните условия.

Властите призовават хората в засегнатите райони да следят официалните предупреждения, да не преминават през наводнени пътища и да не излизат навън, докато условията остават опасни.

Редактор: Василена Василева
Източник: AP, Reuters, NHC    
Ураган Исаяс САЩ Флорида Наводнения Стихия Извънредно положение Евакуация Спиране на тока Силни ветрове Щети
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