Ураганът „Исаяс“ връхлетя Флорида: Наводнения, разрушения и над 600 000 домакинства без ток

У раганът „Исаяс“ достигна крайбрежието на САЩ в Мексиканския залив, като донесе силни ветрове, проливни дъждове и опасност от наводнения.

Проклятието на буквата „И“: Ураганът Исаяс готви двоен удар в САЩ - извънредно положение и евакуации

Isaias is a Category 3 (120 mph, 959 mb as of 6 p.m. EST) and the NHC still has landfall in the Florida Panhandle warning area tonight or early Saturday. As of 12 p.m. EST, operators had evacuated 129 Gulf platforms and shut in about 71.5% of current Gulf oil output and 58.8% of gas. That is a second supply hit landing while Hormuz flows are already impaired. — Monitoring the Situation (@monitoringmeme) October 9, 2026

Стихията излезе на сушата край град Дестин в северозападната част на Флорида в петък вечерта местно време като ураган от втора категория, след което отслабна до първа категория, съобщиха Националният център за ураганите на САЩ и световните агенции.

Към 9:00 ч. българско време на 10 октомври опасността остава. Ураганът се придвижва навътре в сушата, а синоптиците предупреждават за животозастрашаващо покачване на морското ниво, внезапни наводнения и продължаващи опасни метеорологични условия.

Над 600 000 потребители са без електричество

По данни, цитирани от Асошиейтед прес, в петък вечерта над 594 000 потребители във Флорида и Алабама са останали без ток. Ройтерс съобщи за близо 380 000 засегнати потребители във Флорида и над 210 000 в Алабама.

В Дестин са регистрирани наводнени улици, а полицията в Пенсакола е предупредила хората да не излизат заради отломки по пътищата. В района са съобщени паднали дървета и електропроводи. По първоначална информация пълният мащаб на щетите все още не е установен.

Властите в засегнатите райони призоваха жителите да останат на безопасно място и да избягват пътуванията. В части от крайбрежието бяха разпоредени евакуации, а в Мобил, щата Алабама, беше въведен полицейски час до събота сутринта.

Hurricane Isaias, the first of the 2026 Atlantic season, made landfall Friday night along the northern Gulf Coast, bringing heavy rains and powerful winds to a large swath of the Southeast. The center of Isaias made landfall near Destin, Florida, according to the Miami-based Hurricane Center. — CBS News (@CBSNews) October 10, 2026

Предупреждения за опасно покачване на морското ниво

Националният център за ураганите предупреди за възможно покачване на морското ниво с около 1,8 до 2,7 метра в най-застрашените участъци от крайбрежието. Комбинацията от силни ветрове, високи вълни и прилив може да залее ниско разположени райони.

Очаква се „Исаяс“ да донесе между 10 и 20 сантиметра валежи в части от региона, като на отделни места количествата могат да достигнат около 38 сантиметра. Прогнозата обхваща южната част на Алабама и районите от Флорида до югозападна Джорджия. Проливните дъждове създават риск от внезапни наводнения и покачване на речните нива.

Синоптиците предупреждават и за възможност от торнада в части от Флорида, Алабама и Джорджия, докато бурята се придвижва на север.

Ураганът се придвижва към Алабама

След като достигна сушата край Дестин, „Исаяс“ отслабна до първа категория. В последната информация, цитирана от Ройтерс, максималната скорост на устойчивите ветрове е около 150 км/ч. Преди това при излизането си на брега бурята е била със скорости на вятъра до около 169 км/ч.

Очаква се ураганът да премине през Алабама и да продължи към долината на река Тенеси през почивните дни. Дори при отслабване на ветровете проливните валежи могат да причинят наводнения и прекъсвания на електрозахранването и по-далеч от крайбрежието.

Във Флорида и Алабама са одобрени извънредни декларации, които позволяват мобилизирането на федерални ресурси за реакция при бедствия. Националната гвардия на Флорида е разположила около 5000 военнослужещи и служители за подпомагане на спасителните и възстановителните дейности.

ISAIAS UNLEASHED 🌀: Hurricane-force winds are hammering Destin, Florida, where FOX Weather Senior Correspondent Robert Ray is braving the blast as dangerous Category 3 Hurricane Isaias bears down on the Gulf Coast just hours before landfall. https://t.co/OTtDUyEaHY — FOX Weather (@foxweather) October 9, 2026

Засегнати са и въздушният транспорт и енергийният сектор

Бурята доведе до отменени полети на няколко летища в северозападната част на Флорида. Сред засегнатите е летище „Дестин-Форт Уолтън Бийч“, където в петък са били спрени полетите.

Приближаването на урагана наруши и добива на нефт и природен газ в Мексиканския залив. По данни на Ройтерс енергийните компании са спрели значителна част от производството и са евакуирали персонал от офшорни платформи заради опасните условия.

Властите призовават хората в засегнатите райони да следят официалните предупреждения, да не преминават през наводнени пътища и да не излизат навън, докато условията остават опасни.