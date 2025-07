Испания разсекретява тайни досиета от диктатурата на Франсиско Франко

И спанското правителство днес представи законопроект за автоматично разсекретяване на класифицирани правителствени досиета по-стари от 45 години, включително документи от диктатурата на Франсиско Франко и прехода към демокрация, предаде Ройтерс.

Ако бъде одобрен от парламента, законопроектът би могъл да внесе яснота в някои от най-мрачните глави от историята на Испания, включително относно връзките на Франко с Адолф Хитлер, местоположението на масови гробове, в които са погребани жертви на неговата власт от 1939 г. до 1975 г., както и подробности относно ядрената авария в Паломарес през 1966 г., причинена от сблъсък във въздуха между два самолета на американските военновъздушни сили над рибарско селище в Южна Испания.

„С този нов закон ще преодолеем препятствие в нашето законодателство и той ще ни приравни към европейските стандарти“, заяви пред репортери министърът на правосъдието Феликс Боланьос.

„Гражданите имат право да знаят. Администрацията е длъжна да предостави документите, които са важни за историята“, добави той.

Целта е законопроектът да замени настоящото законодателство, което управлява достъпа до официални държавни тайни, приет по време на управлението на Франко, посочва Ройтерс. Той не предвижда автоматично разсекретяване след изтичане на определен срок.

Законопроектът предвижда автоматично да бъдат разсекретени всички документи, по-стари от 45 години, освен ако няма обоснована заплаха за националната сигурност, посочи Боланьос.

Проектът предвижда специална система със степени за документи, създадени след този период: „строго секретните“ документи няма да бъдат достъпни за срок до 60 години, „секретните“ – до 45 години, „поверителните“ материали – до девет години, а документите с „ограничен достъп“ – до пет години.

