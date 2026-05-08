Русия обяви превземането на ново село в Източна Украйна

Р усия съобщи днес за поредно превзето село в Източна Украйна, предаде ТАСС.

Тази информация не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че въоръжените сили на страната са превзели Кривая Лука в Донецка област. Това село се намира в Краматорски район, на малко повече от 10 километра източно от Славянск - един от големите градове в източния регион, които остават под контрола на украинските власти.

Иначе Русия контролира над 80% от Донецка област.

Министерството изрично уточни, че Кривая Лука е била превзета преди влизането в сила на прекратяването на огъня, обявено от Русия от днес в полунощ.

Иначе Москва и Киев се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието.

Министерството каза още, че през последната седмица руските въоръжени сили са превзели още едно украинско село - Мирополе в североизточната Сумска област.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха още преди няколко дни Русия да е установила контрол над този населен пункт близо до границата между двете страни.

Генералният щаб на ВСУ съобщи днес, цитиран от Укринформ, че вчера е имало 208 сражения.

По негови данни от снощи най-напрегната е била обстановката на Покровското направление в Донецка област и в района на Гуляйполе в съседната Запорожка област.