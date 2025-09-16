Свят

Русия се подготвя за решителната битка

Украинските защитници активно използват наземни бронирани роботи с картечници

16 септември 2025, 21:02
Русия се подготвя за решителната битка
Източник: БТА

П рез последните седмици руските войски активизираха действията си в подстъпите към Покровск, което показва, че се подготвят за евентуална мащабна операция по превземането на града. Въпреки неуспеха да обкръжат града, въоръжените сили на Русия продължават да концентрират усилията си именно в тази посока, посочва "Форбс".

В средата на август руски войски с подкрепата на диверсионни групи успяха да проникнат в украинските позиции на изток и североизток от Добропиле, напредвайки с 10 км в дълбочина на отбраната. Въпреки това, те не успяха да се закрепят на тези позиции, предава "Фокус".

Украински войник изпълзя от масов гроб с прерязано гърло

Украйна отговори с прехвърлянето на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов" и 93-та бригада "Холодний Яр". Благодарение на подкрепата на артилерията, разузнаването и безпилотните летателни апарати, ВСУ ликвидираха руските прониквания, възвръщайки контрола над Грузке и Веселе.

Забележително е, че украинските защитници активно използваха наземни бронирани роботи с картечници за огнева подкрепа на щурмовите действия.

Въпреки неуспехите, Русия приложи така наречените вълни от щурмови групи на мотоциклети, които "проучват" уязвимите места в украинската отбрана, а пробилите подразделения веднага се окопават, чакайки подкрепление. Тази тактика превръща настъплението в своеобразна "месомелачка" за руснаците, но е ефективна в откриването на слабости в украинската отбрана.

Според данни на украинските оператори на дронове, средно само 20 от 100 руски щурмоваци достигат целта си, останалите са унищожавани с артилерийски огън и дронове.

"Ние държим отбраната, но пехотата ни е много по-малко, а и дроновете не са достатъчно. В склада почти няма дронове, затова ги раздават по списък. Всеки екипаж е ограничен до 25 безпилотни самолета на ден", разказва операторът на дронове от 23-та отделна механизирана бригада Юрий Димкович.

Готови ли са хората в Донбас да се откажат от територии?

Според украинските бойци, именно безпилотните апарати продължават да определят хода на военните действия. При това в такава ситуация битката за Покровск представлява битка на логистика, тъй като всяка от противопоставящите се страни се опитва да нанесе максимални щети на логистичните маршрути за снабдяване на противника. Руснаците, например, разполагат с подразделение "Рубикон" за удари с дронове, което според анализатори представлява голяма опасност на фронта.

По този начин Покровск е под ежедневен натиск, за което говорят украинските войници и военни анализатори.

"Завладяването на град като Покровск не е просто напредване на войските. Градските сражения са жестоки и изискват големи разходи. Те изискват жива сила, техника и готовност да се поемат огромни загуби. Ето защо не вярвам, че Покровск ще падне тази година. Ако това се случи, то няма да е бързо и от града практически няма да остане нищо", отбеляза бившият британски войник Шон Пинър.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна
Последвайте ни
Стрелба в училище в Хасково, откриха оръжие в раницата на дете

Стрелба в училище в Хасково, откриха оръжие в раницата на дете

Русия се подготвя за решителната битка

Русия се подготвя за решителната битка

Отиде си Робърт Редфорд

Отиде си Робърт Редфорд

Цензура в армията на САЩ за убийството на Чарли Кърк

Цензура в армията на САЩ за убийството на Чарли Кърк

Откриха скандални разлики в цените на едро и дребно

Откриха скандални разлики в цените на едро и дребно

pariteni.bg
Официално: Никола Цолов стартира във Формула 2 догодина

Официално: Никола Цолов стартира във Формула 2 догодина

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 15 часа
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 15 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 15 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 16 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Протести в Скопие заради трагедията в Коачни

Протести в Скопие заради трагедията в Коачни

Свят Преди 28 минути

Хората са недоволни, защото дори след толкова време съдилищата мълчат, а правителството ги заплашва

Прокурор иска смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк

Прокурор иска смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк

Свят Преди 47 минути

Срещу Тайлър Джеймс Робинсън са повдигнати 7 обвинения

До 5 години затвор за притежание на райски газ

До 5 години затвор за притежание на райски газ

България Преди 3 часа

Още в утрешния ден докладът ще бъде входиран в Народното събрание

Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Изненадващи конфликти разтърсват Завоевателите

<p>Редфорд нарече Тръмп диктатор, а президентът говори за легендата на Холивуд</p>

Тръмп: Нямаше по-добър от Робърт Редфорд, той беше страхотен актьор

Свят Преди 5 часа

Тръмп бе информиран за смъртта на Редфорд от репортери

Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

Свят Преди 5 часа

Херцогинята, която бе най-възрастният член на кралското семейство, почина мирно в дома си на 4 септември на 92-годишна възраст

Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

България Преди 5 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Мъртъв мъж след стрелба срещу жена край Монтана

Мъртъв мъж след стрелба срещу жена край Монтана

България Преди 5 часа

Колата с тялото е била забелязана случайно до черен път в гориста местност

<p>Aмерикански сенатор заплаши Унгария и Словакия с последици заради Русия</p>

Американски сенатор отправи предупреждение към Унгария и Словакия заради покупките им на руска енергия

Свят Преди 6 часа

Будапеща и Братислава трябва да се откажат от изкопаемите горива на Москва, иначе ще има "последици", заяви Линдзи Греъм

"Една от най-великите филмови звезди": Светът скърби за Робърт Редфорд

"Една от най-великите филмови звезди": Светът скърби за Робърт Редфорд

Свят Преди 6 часа

Той почина на 89-годишна възраст

Зимно часово време по света: Кои държави все още сменят часовника през 2025 г.

Зимно часово време по света: Кои държави все още сменят часовника през 2025 г.

Любопитно Преди 6 часа

В повечето страни всъщност няма понятие „зимно време“, а се говори за „стандартно време“ и „лятно време“

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Свят Преди 6 часа

Основната задача на Диела ще бъде да администрира търгове

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

Любопитно Преди 6 часа

 

<p>&quot;Съвсем ясно е, че тази касапница трябва да спре&quot;</p>

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в Газа

Свят Преди 6 часа

"В ръцете на съда е решението дали това е геноцид или не, но ние виждаме увеличаващи се доказателства", каза още Тюрк

Бетоновоз смаза пешеходец в София

Бетоновоз смаза пешеходец в София

България Преди 7 часа

Мъжът е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Загубил е голямо количество кръв

Нов рекорд: Жена сготви тенджера с ориз, по-тежка от слон

Нов рекорд: Жена сготви тенджера с ориз, по-тежка от слон

Любопитно Преди 7 часа

Ястието тежи впечатляващите 8780 кг

Всичко от днес

От мрежата

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

Студен фронт сваля температурите

sinoptik.bg
1

Дариха ценни колекции насекоми на ПП "Странджа"

sinoptik.bg

Отиде си Робърт Редфорд

Edna.bg

Тези 3 зодии ще усетят силна промяна след 18 септември

Edna.bg

НА ЖИВО: Реал Мадрид срещу Марсилия, Трент излезе след 3 минути, греда за домакина

Gong.bg

WINBET Гол на кръга: Три шедьовъра в битка за короната!

Gong.bg

Прокурорът на Юта иска смъртно наказание за Тайлър Робинсън за убийството на Чарли Кърк

Nova.bg

Иван Иванов: За цялостното решаване на проблема с безводието в Плевен ще са нужни месеци, може би година

Nova.bg