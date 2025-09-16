Русия се подготвя за решителната битка

П рез последните седмици руските войски активизираха действията си в подстъпите към Покровск, което показва, че се подготвят за евентуална мащабна операция по превземането на града. Въпреки неуспеха да обкръжат града, въоръжените сили на Русия продължават да концентрират усилията си именно в тази посока, посочва "Форбс".

В средата на август руски войски с подкрепата на диверсионни групи успяха да проникнат в украинските позиции на изток и североизток от Добропиле, напредвайки с 10 км в дълбочина на отбраната. Въпреки това, те не успяха да се закрепят на тези позиции, предава "Фокус".

Украйна отговори с прехвърлянето на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов" и 93-та бригада "Холодний Яр". Благодарение на подкрепата на артилерията, разузнаването и безпилотните летателни апарати, ВСУ ликвидираха руските прониквания, възвръщайки контрола над Грузке и Веселе.

Забележително е, че украинските защитници активно използваха наземни бронирани роботи с картечници за огнева подкрепа на щурмовите действия.

Въпреки неуспехите, Русия приложи така наречените вълни от щурмови групи на мотоциклети, които "проучват" уязвимите места в украинската отбрана, а пробилите подразделения веднага се окопават, чакайки подкрепление. Тази тактика превръща настъплението в своеобразна "месомелачка" за руснаците, но е ефективна в откриването на слабости в украинската отбрана.

Според данни на украинските оператори на дронове, средно само 20 от 100 руски щурмоваци достигат целта си, останалите са унищожавани с артилерийски огън и дронове.

"Ние държим отбраната, но пехотата ни е много по-малко, а и дроновете не са достатъчно. В склада почти няма дронове, затова ги раздават по списък. Всеки екипаж е ограничен до 25 безпилотни самолета на ден", разказва операторът на дронове от 23-та отделна механизирана бригада Юрий Димкович.

Според украинските бойци, именно безпилотните апарати продължават да определят хода на военните действия. При това в такава ситуация битката за Покровск представлява битка на логистика, тъй като всяка от противопоставящите се страни се опитва да нанесе максимални щети на логистичните маршрути за снабдяване на противника. Руснаците, например, разполагат с подразделение "Рубикон" за удари с дронове, което според анализатори представлява голяма опасност на фронта.

По този начин Покровск е под ежедневен натиск, за което говорят украинските войници и военни анализатори.

"Завладяването на град като Покровск не е просто напредване на войските. Градските сражения са жестоки и изискват големи разходи. Те изискват жива сила, техника и готовност да се поемат огромни загуби. Ето защо не вярвам, че Покровск ще падне тази година. Ако това се случи, то няма да е бързо и от града практически няма да остане нищо", отбеляза бившият британски войник Шон Пинър.