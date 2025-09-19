Свят

Украйна започва да използва стотици системи срещу руските атаки с дронове

Това заяви украинският министър на отбраната Денис Шмигал

19 септември 2025, 08:24
Украйна започва да използва стотици системи срещу руските атаки с дронове
Източник: AP/БТА

У крайна скоро ще започне да използва стотици системи за противодействие на дронове в отговор на масираните руски атака с безпилотни летателни апарати. Това заяви украинският министър на отбраната Денис Шмигал, цитиран от ДПА.

На обща пресконференция с полския си колега Владислав Кошиняк-Камиш в Киев Шмигал каза, че когато Русия изстреля до 800 безпилотни самолета за една нощ, както е правила и преди, Украйна ще трябва да отговори с не по-малко от 1000 дрона прехващачи.

Русия и Украйна взаимно се атакуваха с дронове

Той отбеляза, че Украйна ще постигне това равнище, но призна, че не може да посочи кога точно ще е в състояние да използва такъв брой дронове.

Шмигал подчерта, че основното предизвикателство не е производственият капацитет, а контролирането на антидроновете от земята.

Руските сили многократно са изпращали големи рояци дронове срещу Украйна, понякога блокирайки нейните системи за противовъздушна отбрана.

Киев: Готови сме да отвърнем на удара

Полският министър на отбраната пристигна в четвъртък в Киев за разговори с украинския си колега и други висши украински служители, като една от темите беше опитът на Украйна в борбата с дронове по време на война.

Източник: Десислава Иванова, БТА    
русия украйна дронове атаки
