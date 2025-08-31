Свят

Украйна опровергава руските военни твърдения

Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва, че от март насам Русия е завзела над 3500 кв. км украинска територия

31 август 2025, 14:22
Източник: Getty Images

В ъоръжените сили на Украйна заявиха днес, че въпреки твърденията на Москва, че е провела успешно лятно настъпление, руските сили не са успели да поемат пълен контрол над нито един значителен украински град и „грубо са преувеличили“ данните, свързани с завзетите територии, предаде Ройтерс.

Вчера началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва, че от март насам Русия е завзела над 3500 кв. км украинска територия и е поела контрол над 149 населени места.

Русия обяви нова победа в Източна Украйна

„Въпреки твърденията на Герасимов, руските сили не са поели пълен контрол дори и над един значителен град“, съобщи в изявление в социалните мрежи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

„Представените от окупаторите данни за превзетите територии и селища са грубо преувеличени“, допълниха от ВСУ.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
