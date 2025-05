Украйна обяви условието си за преговори с Русия

У крайна обяви, че е готова за директни преговори с Русия, но поиска от Москва да предостави предварително условията си за мир, за да се гарантира, че срещата ще даде резултати.

"След срещата в Турция на 16 май, светът очакваше руската страна да формулира и предостави на Украйна и нейните партньори "меморандум", в който да се очертае визията им за стъпки към прекратяване на огъня. За съжаление, руската страна се опита да забави този процес. Но натискът проработи", коментира в X украинският министър на отбраната Рустем Умеров.

"След твърди изявления на президента Тръмп, европейските лидери и президента Зеленски – демонстриращи, че светът е обединен около целта за мир в Украйна, руснаците най-накрая ни информираха, че са завършили изготвянето на своя "меморандум". Те обаче продължават да забавят предоставянето на документа. Предадох нашия документ, който отразява украинската позиция, на ръководителя на руската делегация. Те получиха този документ. Потвърждаваме готовността на Украйна за пълно и безусловно прекратяване на огъня и продължаване на дипломатическия ангажимент. Не сме против по-нататъшни срещи с руснаците и очакваме техния "меморандум", за да не бъде срещата напразна и наистина да ни доближи до края на войната", посочи Умеров.

"Руската страна има поне още четири дни, за да ни предостави документа си за преглед преди планираната дата за среща. Украйна винаги е била и винаги ще остане възможно най-конструктивна. Срещите между страните трябва да дадат резултати. Ето защо всяка среща трябва да бъде правилно подготвена. Руската страна обеща да предаде "меморандума" веднага след размяната. Призоваваме ги да изпълнят това обещание без забавяне и да спрат опитите да превърнат срещата в деструктивна. Дипломацията трябва да бъде съществена, а следващата среща трябва да даде резултати", добави Умеров.

Междувременно руското външно министерство съобщи, че министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е провел телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

"Министърът информира Рубио за хода на изпълнението на споразуменията между президента на Руската федерация Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп от 19 май, както и за подготовката от руска страна на конкретни предложения за пореден кръг преговори между Русия и Украйна в Истанбул", поясниха от руското МВнР.

