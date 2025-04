Украински пилот на F-16 загина в сражение

У краински пилот на F-16 загина днес в сражение, съобщиха от Въоръжените сили на Украйна.

Това е втория загинал пилот след предаването на произведените в САЩ изтребители на Украйна от няколко европейски държави.

„На 12 април 2025 г. 26-годишният Павло Иванов загина, докато изпълняваше бойна мисия F-16“, се казва в изявление на украинската армия.

„Той беше убит в сражение, защитавайки родината си от нашествениците“, добавят оттам, без да дават повече подробности за обстоятелствата около смъртта му.

Работи комисия, която да установи "всички обстоятелства около трагедията".

"Украинските пилоти дават максимума от своите човешки и технически възможности, рискувайки живота си всеки път, когато изпълняват бойни задачи. Павло беше един от тях", подчертават от Въоръжените сили на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Иванов е бил убит в сражение и изрази съболезнования на семейството му.

„Разследваме всички обстоятелства“, добави Зеленски.

Киев получи първите изтребители F-16 през лятото на миналата година.

През август миналата година един от самолетите са разби след отразяване на руска ракетна атака. Пилотът загина. Вероятно самолетът е бил свален при завръщането му от украинската противовъздушна отбрана.

Миналия месец Зеленски обяви доставката на нова партида F-16, без да посочи точен брой.

Today, Captain Pavlo Ivanov was tragically killed during an F-16 combat mission. The guy was only 26. My condolences to his family and to all of Pavlo’s brothers-in-arms.



Military officials provided the necessary reports on this combat situation. We are establishing all the…