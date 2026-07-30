Свят

„Като прахосмукачка, която работи без спиране“: Жители на малък град в Уисконсин съдят Microsoft заради шума от център за данни

Съдебен иск твърди, че шумът от охлаждащи системи и генератори се чува на километри от обекта

30 юли 2026, 10:39
„Като прахосмукачка, която работи без спиране“: Жители на малък град в Уисконсин съдят Microsoft заради шума от център за данни
  • Жители на Маунт Плезънт и Стъртевант, Уисконсин, съдят Microsoft заради постоянен шум от центъра за данни Fairwater - според тях нискочестотното бучене от охлаждащи системи и генератори нарушава съня и качеството им на живот.
  • Делото е заведено на 1 юли 2026 г. и твърди, че шумът се разпространява до около 1,5 мили (2,4 км) от съоръжението - жителите настояват за обезщетение и отговорност от компанията.
  • Microsoft отхвърля обвиненията, заявява че е извършила акустични проучвания и е предприела мерки за намаляване на шума - спорът подчертава по-широкото напрежение между разрастването на AI и облачната инфраструктура и влиянието ѝ върху местните общности.

За някои хора звукът от център за данни може да е просто фонов шум. За жителите, които живеят близо до такъв обект в Уисконсин обаче, той се е превърнал в нещо, което според тях не могат да изключат, предава Times of India

Група жители на Маунт Плезънт и близкия Стъртевант, щата Уисконсин, твърдят, че от известно време се сблъскват с постоянен шум, идващ от операциите на Microsoft с центрове за данни в района.

Според тях шумът е станал толкова натрапчив, че влияе върху ежедневието им, включително върху способността им да спят и да се наслаждават на собствените си домове.

Спорът вече е стигнал до съда, след като жителите са завели предложен колективен иск срещу Microsoft заради това, което описват като прекомерен и непрекъснат шум от съоръженията на компанията.

Делото, заведено на 1 юли 2026 г., е свързано с центъра за данни Fairwater на Microsoft в Маунт Плезънт.

Според жителите шумът, генериран от охлаждащото оборудване, генераторите и други машини в обекта, не остава само в рамките на територията на съоръжението. Те твърдят, че той може да бъде чут на разстояние до 1,5 мили (около 2,4 км).

За хората, живеещи в околните квартали, проблемът не е непременно силен удар или случайно смущение.

Вместо това те описват постоянен нискочестотен шум, от който трудно могат да се измъкнат. Някои жители сравняват преживяването с усещането, че машина работи непрекъснато някъде на заден план.

Именно постоянният характер на шума, според тях, го прави особено дразнещ.

Оплакванията са най-сериозни през нощта, когато има по-малко други звуци, които да прикриват монотонното бучене.

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Жителите твърдят, че шумът нарушава съня им и затруднява почивката в собствените им домове. Други казват, че вече не могат да прекарват време в градините и дворовете си по начина, по който са го правили преди.

Искът цели получаване на обезщетение от Microsoft и настоява компанията да бъде държана отговорна за въздействието, което шумът според жителите е оказал върху тях.

Microsoft обаче отхвърля твърдението, че е пренебрегнала оплакванията.

Компанията заявява, че е проучила проблема, като е привлякла инженерни екипи и външни експерти по акустика, за да изследват шума.

Microsoft също така е въвела временни мерки и е започнала инсталирането на допълнително оборудване, предназначено да намали звука, идващ от съоръжението.

Компанията поддържа, че предприетите действия са решили първоначалния проблем.

Според Microsoft независим мониторинг и доклади от някои жители показват, че проблемът с бученето е бил отстранен.

Но съдебният иск показва, че не всички хора в района са съгласни с това.

Жителите, включени в делото, твърдят, че шумът остава проблем и че предприетите досега мерки не са решили напълно техните опасения.

На разходка из най-големите центрове за данни в света

Спорът подчертава нарастващото предизвикателство пред общностите, разположени в близост до мащабни центрове за данни, особено докато търсенето на изкуствен интелект и облачни услуги продължава да стимулира изграждането на нови съоръжения.

Уисконсин не е единственото място, където жители са повдигали подобни въпроси.

В Мичиган хора, живеещи близо до център за данни в Дауаджак, също са се оплаквали от постоянен шум, който според тях продължава приблизително две години.

Жителите го описват като звук, подобен на прахосмукачка, която сякаш никога не спира.

Оплакванията в двата щата насочват към по-широк проблем, свързан с бързото разрастване на центровете за данни.

Тези съоръжения са от съществено значение за цифровите услуги, които хората използват всеки ден, от облачно съхранение и стрийминг до изкуствен интелект.

Но те изискват огромни количества оборудване, за да поддържат работата на сървърите и да предотвратяват прегряването им.

Това означава, че мощни охладителни системи, резервни генератори и други машини могат да работят денонощно.

За общностите, живеещи наблизо, въздействието може да бъде много различно от това, което изглежда на корпоративен план на обекта.

Съоръжение, което на хартия изглежда сравнително ограничено в рамките на имота си, все пак може да засегне хората извън неговите граници, ако звукът се разпространява към съседните квартали.

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Случаят в Уисконсин по-специално показва колко бързо може да се изостри това напрежение.

От едната страна е нарастващото търсене на инфраструктура, необходима за поддържането на все по-дигиталния свят.

От другата са жителите, които казват, че не би трябвало да жертват спокойствието и качеството си на живот само защото наблизо е построено голямо технологично съоръжение.

Докато в САЩ се планират още центрове за данни, спорът за шума, въздействието върху околната среда и връзката между тези огромни съоръжения и местните общности вероятно ще става все по-труден за пренебрегване.

За жителите в близост до съоръжението на Microsoft в Уисконсин обаче въпросът е много по-непосредствен.

Той не е свързан с това какво може да означават центровете за данни за бъдещето на технологиите.

Става дума за звука, който според тях чуват в момента, ниско, постоянно бучене, което за някои семейства се е превърнало в част от ежедневието.

Междувременно Microsoft публикува актуализация на своя уебсайт на 20 юли 2026 г.

В съобщението на компанията се казва:

„След последната ни актуализация инженерният екип и консултантите на място продължават да оценяват нивата на шума в нашето съоръжение. Продължаваме да работим по краткосрочни мерки за ограничаване на шума. След тези краткосрочни мерки оставаме напълно ангажирани с оценката на допълнителни компоненти за намаляване на звука и ще продължим да наблюдаваме нивата на шума на обекта. Докато процесът ни продължава, насърчаваме всички членове на общността, които изпитват неочакван шум, да се свържат с нашия екип за връзки с общността на WisconsinDC@microsoft.com.“

Източник: Times of India    
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