Откриха човешки останки близо до къща на Тейлър Суифт

П олицаи направиха зловещо откритие в близост до емблематичната „Ваканционна къща“ на Тейлър Суифт – вероятни човешки останки бяха открити на плаж в района на Уоч Хил в щата Роуд Айлънд, само на крачка от нейното крайбрежно имение, съобщиха местните власти.

Сигналът до полицията е подаден в сряда сутринта около 9:30 ч., след като плажуващи се натъкнали на ужасяващата находка в луксозния квартал.

„При пристигането си, служителите открили нещо, което изглежда като човешка кост от крак“, заяви началникът на полицията в Уестърли, Пол Джинджерела, в официално изявление пред The Post. Останките са били събрани и предадени на Службата на съдебномедицинския експерт в Роуд Айлънд за допълнителен анализ, допълни той.

„На около няколко футболни игрища разстояние от къщата на Тейлър Суифт и хотела „Оушън Хаус“, се случваше всичко това“, разказа пред NBC10 местният жител Тейлър Дей, който е преминавал с колата си точно когато властите са пристигнали на мястото. „Никога не бих очаквал нещо подобно – особено не в Уоч Хил.“

Разследващите все още не са потвърдили самоличността на останките, но на този етап полицията не смята, че става въпрос за престъпление. Въпреки това, някои местни жители не споделят това мнение.

