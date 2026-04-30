Свят

Твърде опасен за хората? Защо OpenAI скри новия си супермодел GPT-Rosalind

Новият AI модел, насочен към биотехнологиите и науките за живота, значително превъзхожда настоящите им публично достъпни модели в задачи по химия и биология, както и при проектирането на експерименти

30 април 2026, 11:47
Източник: iStock/GettyImages

Н а 16 април OpenAI обяви GPT-Rosalind – нов AI модел, насочен към биотехнологиите и науките за живота. Той значително превъзхожда настоящите им публично достъпни модели в задачи по химия и биология, както и при проектирането на експерименти.

Подобно на Claude Mythos на Anthropic и GPT-5.4-Cyber на OpenAI, също пуснати този месец, моделът не е достъпен за широката общественост – той е запазен, поне първоначално, за „квалифицирани клиенти“ чрез „програма за доверен достъп“.

Тези премиери сигнализират за нова и тревожна тенденция, при която компаниите за изкуствен интелект считат най-способните си модели за твърде мощни, за да бъдат поверени на широката публика, пише списание TIME

„Мисля, че водещите разработчици ограничават достъпа до най-мощните си модели, защото са искрено притеснени от някои от способностите, които тези модели притежават“, казва Питър Уилдефорд, ръководител на политиките в AI Policy Network, група за застъпничество.

Не е ясно защо OpenAI реши да ограничи достъпа конкретно до GPT-Rosalind. Говорител на OpenAI заяви в имейл, че предоставянето на достъп на доверени партньори позволява на компанията да „направи по-способни системи достъпни по-скоро за проверени потребители, като същевременно управлява риска разумно“.

Кой решава?

Бързият напредък на способностите на изкуствения интелект повдига въпроса дали частните компании трябва да вземат все по-тежките решения за това дали и как трябва да се изграждат потенциално опасни AI модели и кой трябва да има право да ги използва. „Мисля, че федералното правителство има роля в това“, казва конгресмен Марк ДеСалние, демократ от Калифорния.

Пускането на Mythos от страна на Anthropic изглежда е подобрило предишните им обтегнати отношения с Белия дом, който заяви миналата седмица, че е провел „продуктивна и конструктивна“ среща с главния изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей. Съобщава се също, че НСА (Агенцията за национална сигурност) е започнала да използва Claude Mythos. През февруари президентът Тръмп нареди на федералните агенции да спрат работата с „радикално лявата, „woke“ компания“ след договорно споразумение с Пентагона.

Ограниченията върху достъпа до последната серия модели бяха доброволни от страна на Anthropic и OpenAI. Но тъй като рисковете, породени от AI моделите, стават по-сериозни и комплексни, някои призовават за по-строг външен надзор.

„Не позволяваме на компаниите да решават колко токсични замърсители имат право да поставят в питейната вода на детето ми – това е решение на правителството“, казва Конър Лийхи, директор за САЩ на ControlAI, група за застъпничество за регулиране на изкуствения интелект. „Можем да спорим дали правителството си върши работата лошо или добре, но въпросът е в разделението на властите“.

„Научните изследвания и създаването на биооръжие изглеждат много сходно“

Възможностите за двойна употреба, като изследвания в областта на биологията и киберсигурността, представляват предизвикателство за AI компаниите. Същите инструменти, които помагат на изследовател по киберсигурност да открие и отстрани уязвимости в софтуер, могат да помогнат на потенциален нападател.

Изкуствен интелект, който помага при изучаването на вируси, би могъл хипотетично да помогне на биотерорист да проектира по-смъртоносен щам. „Киберотбраната и кибератаката изглеждат много сходно. Научните изследвания и създаването на биооръжие изглеждат много сходно“, казва Уилдефорд. 

В миналото компаниите избираха да ограничават тези способности за всички. Много чатботове например отказват заявки за това кои мутации на COVID правят вируса по-лесно преносим. Въпреки че това не притеснява обикновения потребител, то е предизвикателство за изследователите. „Фрустриращо е. Но мисля, че е правилното решение“, казва Джеймс Диганс, вицепрезидент по политиките и биосигурността в Twist Bioscience, компания за синтез на ДНК.

Скорошните премиери на модели облекчават част от тези ограничения за доверени страни. OpenAI казва, че предоставя достъп до GPT-Rosalind само на организации със „строг вътрешен контрол“, който гарантира, че моделът няма да бъде използван неправомерно.

Anthropic си партнира с правителствени агенции на САЩ и частни компании, които използват Mythos за откриване и отстраняване на уязвимости в киберсигурността. Въпреки това Стеф Баталис, научен сътрудник в Центъра за сигурност и нововъзникващи технологии (CSET), казва, че дефинирането на „легитимни“ изследователи е по-трудно извън институциите на САЩ, което повдига въпроси относно равнопоставеността на международните изследователи.

Решението кои модели трябва да имат ограничен достъп е деликатен баланс, който варира според областта. Лесно е да се измери дали един AI модел представлява потенциална киберзаплаха, казва Диганс: „Могат ли да разбият съществуващи системи?“.

Биологичните изследвания са по-сложен, многостепенен процес, който отнема повече време от кибератаките; по-малко ясно е дали би настъпила вреда от модел като GPT-Rosalind, ако бъде пуснат публично. „Знаем, че хората искат и извършват кибератаки. Просто нямаме същата извадка от данни при биологичните рискове“, казва Баталис. Други области могат да станат по-спорни с напредването на възможностите на AI. Комуникационните кампании биха могли да се разглеждат като пропагандни операции в грешни ръце.

„Киберспособностите ще се разпространят“

Моделите с отворен код, които могат да бъдат изтеглени и стартирани безплатно, могат да променят изчисленията около ограниченията на AI моделите. Възможностите на моделите с отворен код исторически са изоставали от патентованите модели с три до седем месеца, според Epoch AI – институт за изследвания, който проучва напредъка на изкуствения интелект.

Това означава, че ако тенденцията продължи, AI модел със способности на нивата на GPT-Rosalind и Mythos може да бъде публично достъпен до края на годината. „Киберспособностите ще се разпространят. Защитниците се нуждаят от по-добри инструменти по-рано, а не по-късно“, каза говорителят на OpenAI. 

Моделите с отворен код биха могли да са от полза за международни кибератаки. През ноември Anthropic обяви, че е прекъснала дейността на подкрепяна от китайската държава група, която е използвала платените модели на компанията, като е блокирала достъпа им до изкуствения интелект. Ако аналогично способни модели са свободно достъпни в отворената мрежа, това би намалило лостовете за влияние на западните компании.

Въпреки това някои разработчици на отворен код досега разчитаха на данни от водещи патентовани системи, за да помагат при обучението на своите модели. Последните ограничения на достъпа до новите модели могат да забавят или спрат разпространението на най-напредналите способности в моделите с отворен код – стига компаниите да успеят да наложат тези ограничения. (Съобщава се, че някои неоторизирани потребители вече са успели да получат достъп до Claude Mythos.)

Независимо дали моделите с отворен код ще настигнат водещите патентовани модели, Mythos и GPT-Rosalind са новият стандарт за възможностите на авангардния изкуствен интелект – а растящите възможности и рискове, породени от AI, не показват признаци на забавяне. „Мисля, че правителството има силен интерес от управлението на това. Наистина не знам как би могло да се избегне нуждата от правителствена намеса“, казва Уилдефорд.

По темата

Източник: TIME    
ГПТ Розалинд Ограничен достъп до ИИ ИИ биотехнологии Рискове от изкуствен интелект Двойна употреба на ИИ Регулация на ИИ Науки за живота ИИ киберсигурност Клод Митос ИИ с отворен код
Последвайте ни
НА ЖИВО: Старт на 52-рото НС, новите депутати положиха клетва

НА ЖИВО: Старт на 52-рото НС, новите депутати положиха клетва

Депутат 241: Първото куче-водач в парламента

Депутат 241: Първото куче-водач в парламента

Новият парламент избра заместник - председатели

Новият парламент избра заместник - председатели

Любен Дилов - син е получил инсулт в Италия

Любен Дилов - син е получил инсулт в Италия

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
10 породи котки с красиви сини очи

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 1 ден
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 1 ден
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 1 ден
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ужасяващ инцидент на АМ „Европа“: Кола полетя от 6 м височина върху жп линия

Ужасяващ инцидент на АМ „Европа“: Кола полетя от 6 м височина върху жп линия

България Преди 8 минути

Има двама пострадали, жена е настанена в болница с опасност за живота

Кои са председателите на парламентарните групи и заместниците им

Кои са председателите на парламентарните групи и заместниците им

България Преди 9 минути

Зеленски разпореди преговори с екипа на Тръмп

Зеленски разпореди преговори с екипа на Тръмп

Свят Преди 31 минути

Украйна е готова да работи за това по всякакъв достоен и ефективен начин, подчерта украинският президент.

ЕС осъди България да плати 1,9 млн. евро за забавяне на правила за пътни такси

ЕС осъди България да плати 1,9 млн. евро за забавяне на правила за пътни такси

Свят Преди 41 минути

Става въпрос за директива, която трябва да уеднакви системите за електронно таксуване

,

Експеримент с гигантски атоми симулира най-смразяващия сценарий за края на Вселената

Любопитно Преди 42 минути

Учени потвърдиха теоретичните прогнози за това как би протекло разпадането на „фалшивия вакуум“ – процес, който може да пренареди Космоса мигновено

<p>Какво каза д-р Михаела Доцова от трибуната на НС</p>

Д-р Михаела Доцова пред парламента: НС трябва да възстанови правовата държава и доверието в институциите

България Преди 49 минути

По-рано тя беше избрана за председател на НС

Непредсказуеми играчи се впускат в The Floor тази неделя

Непредсказуеми играчи се впускат в The Floor тази неделя

Любопитно Преди 53 минути

Кои участниците ще изненадат всички, гледайте от 20:00 ч. по NOVA

Мерил Стрийп първоначално отказала култовата роля в „Дяволът носи Прада“

Мерил Стрийп първоначално отказала култовата роля в „Дяволът носи Прада“

Любопитно Преди 1 час

Актрисата призна, че е била готова да се пенсионира, но е поискала повече пари, знаейки, че филмът ще е хит. Сега, 20 години по-късно, Стрийп се завръща за продължението на класиката, в което ще видим още Лейди Гага и звезди от „Бриджъртън“

<p>Юрист поема председателското място в 52-рото Народно събрание</p>

Юристът д-р Михаела Доцова е новият председател на 52-рото Народно събрание

България Преди 1 час

Снимката е илюстративна

„Тъмният орел“ към Близкия изток: САЩ готвят хиперзвуков удар срещу Иран

Свят Преди 1 час

Bloomberg: Пентагонът обмисля първото в историята разгръщане на хиперзвуково оръжие зад граница

Папи Ханс влиза в дуел с любовта в песента „Едно“

Папи Ханс влиза в дуел с любовта в песента „Едно“

Любопитно Преди 1 час

„Едно“ разказва история за неумолимия гняв на раненото женско сърце и трудността двама души да се разделят, запазвайки добрия спомен, комбинирайки я с енергия в звученето, която превръща всяко слушане в импулс за движение

,

„SOS Разтребители“ започва на 19 май по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Телевизията представя нов авторски риалити формат

s

Какво означава добра оферта, ако не гледаме само цената на кВтч

Енергията на бъдещето Преди 1 час

Най-добрата оферта не е просто най-ниската цена, а най-ясната рамка за разхода

s

7 въпроса, които всеки бизнес трябва да си зададе преди нов договор за ток

Енергията на бъдещето Преди 1 час

Цената е само началото — важни са и условията, рискът и предвидимостта.

Как да сменя доставчика си на ток без излишна бюрокрация?

Как да сменя доставчика си на ток без излишна бюрокрация?

Енергията на бъдещето Преди 1 час

По-добри условия, повече контрол и ясен процес, без опашки, папки и административен хаос

.

Саке, произведено в Космоса, бе продадено за близо 700 000 долара

Любопитно Преди 1 час

Напитката е ферментирала на МКС при условия, симулиращи лунна гравитация. Бутилката от едва 100 мл бе закупена от анонимен купувач, а производителят вече крои планове за истинска пивоварна на Луната до 2050 г., за да радва бъдещите колонизатори

Всичко от днес

От мрежата

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Цветомир от Hell’s Kitchen: Искаме дете с приятелката ми! (ВИДЕО)

Edna.bg

На добър час: Дара заминава за „Евровизия“ във Виена

Edna.bg

Левски спори с гръцки и руски грандове за хърватски защитник

Gong.bg

Не е само стадионът - Левски с мащабни планове за нова база

Gong.bg

Михаела Доцова е новият председател на парламента

Nova.bg

Стартът на 52-рото Народно събрание: Депутатите положиха клетва, избраха председател (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg