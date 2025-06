Турист унищожи 300-годишна картина, докато си прави селфи

М аслена картина от 18-ти век е повредена, след като посетител на музей се е спънал, докато си е правил селфи, съобщава BBC.

Галерия Уфици във Флоренция съобщи, че турист е паднал назад, докато се е опитвал да „направи мем“ пред портрет на Фердинандо де Медичи, велик принц на Тоскана, от Антон Доменико Габиани.

Музеят обясни, че щетите могат да бъдат поправени бързо, но директорът Симоне Верде предупреди, че в бъдеще може да бъдат наложени ограничения за поведението на посетителите.

В изявление той заяви: „Проблемът с посетителите, които идват в музеите, за да правят мемета или селфита за социалните медии, е широко разпространен.“

„Ще поставим много точни ограничения, предотвратявайки поведение, което не е съвместимо с убежденията на нашите институции и с уважението към културното наследство“, добави той.

Портретът беше изложен като част от изложба, наречена „Флоренция и Европа: Изкуства на осемнадесети век“ в галерия „Уфици“.

Според галерията посетителят е бил идентифициран от полицията и е докладван на съдебните власти.

Изложбата, която включва около 150 произведения на изкуството, е затворена до 2 юли след инцидента. Картината ще бъде ремонтирана междувременно, за да бъде готова за повторно показване.

