Какво си казаха Реджеп Тайип Ердоган и Владимир Путин в телефонен разговор

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган е заявил пред руския си колега Владимир Путин готовността на Турция да бъде домакин или да окаже всякаква нужна подкрепа на преговори за установяване на „достоен и траен мир“ между Русия и Украйна, съобщи турското президентство в публикация в профила си в социалната мрежа X.

Двамата президенти обсъдиха в телефонен разговор днес двустранните отношения, регионални и международни теми.

Президентът Ердоган е заявил, че сътрудничеството между Турция и Русия е от ключово значение за разрешаването на регионалните въпроси, посочва още президентството на Турция в поста.

Той е казал, че Турция следи отблизо процеса, започнал за прекратяване на продължаващата вече над 3 години война между Русия и Украйна и е уверил в готовността на Турция „да предостави всякакъв вид подкрепа, включително да бъде домакин на мирните преговори, за да се осигури достоен и траен мир“.

