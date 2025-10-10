Свят

Тръмп заплаши Испания с изгонване от НАТО

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че няма да се ангажира с целта от 5%, наричайки я „несъвместима с нашата социална държава и нашата визия за света“

10 октомври 2025, 09:18
Тръмп заплаши Испания с изгонване от НАТО
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

А мериканският президент Доналд Тръмп предложи НАТО да обмисли изключването на Испания от редиците си поради спора за забавянето на увеличаването на военните разходи на западноевропейската страна, предаде агенция Ройтерс.

Членовете на подкрепяния от САЩ алианс за сигурност се споразумяха през юни да увеличат значително военните си разходи до 5% от брутния вътрешен продукт, с което изпълниха една от основните приоритети на Тръмп, който иска европейците да харчат повече за собствената си отбрана.

Но испанският премиер Педро Санчес заяви по това време, че няма да се ангажира с целта от 5%, наричайки я „несъвместима с нашата социална държава и нашата визия за света“.

На среща в Овалния кабинет с лидера на втория най-нов член на НАТО, финландския президент Александър Стуб, Тръмп заяви, че европейските лидери трябва да убедят Испания да увеличи ангажиментите си към алианса.

„Вие ще трябва да започнете да говорите с Испания“, каза Тръмп. „Трябва да им се обадите и да разберете защо закъсняват“. Американският президент добави: „Нямат извинение да не го направят, но няма нищо лошо. Може би трябва да ги изхвърлите от НАТО, честно казано“.

Испания се присъедини към Организацията на Северноатлантическия договор през 1982 г. Алиансът за колективна отбрана с 32 членове е в центъра на вниманието, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г. и започна най-смъртоносната сухопътна война в Европа от Втората световна война насам.

По време на разговора със Стуб

Тръмп също така заяви, че неговата администрация може да наложи повече санкции на Русия.

„Може би“, каза Тръмп, когато репортер в Белия дом го попита дали планира повече санкции срещу Русия.

Тръмп също така заяви, че САЩ не планират да изтеглят американските сили от Европа. „Както знаете, имаме много войски в Европа, много, и можем да ги преместим малко, но основно ще останем, почти на същото място“, каза Тръмп.

Доналд Тръмп НАТО Испания военни разходи изключване от НАТО Педро Санчес 5 процента от БВП Алианс за колективна отбрана Русия санкции срещу Русия
