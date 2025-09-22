Свят

САЩ в ООН: Ще защитим всеки сантиметър от НАТО

Западните държави предупредиха, че Русия „играе с огъня“

22 септември 2025, 20:22
САЩ в ООН: Ще защитим всеки сантиметър от НАТО
Източник: Getty Images

Н овият посланик на САЩ в ООН Майк Уолц обеща да „защити всеки сантиметър от територията на НАТО“, предаде АФП.

Изявлението му дойде по време на извънредното заседание на Съвета за сигурност на ООН по повод навлизане на руски изтребители във въздушното пространство на Естония.

Три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство на 19 септември за около 12 минути, предизвиквайки оплаквания за опасна нова провокация, която Москва отрече.

Руската армия се изтегли от Беларус

Естония, член на НАТО, поиска заседание на Съвета за сигурност на ООН „в отговор на безсрамното нарушение на естонското въздушно пространство от Русия“ и проведе разговори с други съюзници от НАТО.

„Както казахме преди девет дни, Съединените щати застават до нашите съюзници от НАТО пред тези нарушения на въздушното пространство. И искам да използвам тази първа възможност, за да повторя и подчертая, че САЩ и нашите съюзници ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО“, каза Уолц.

Навлизането в естонското въздушно пространство се случи, след като по-рано този месец Полша, също член на НАТО, заяви, че руски дронове многократно са нарушавали нейното въздушно пространство по време на атака срещу Украйна, която Варшава определи като „акт на агресия“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се присъедини към осъждането на последното нарушение на въздушното пространство и обеща да защитава Полша и балтийските държави в случай на ескалация от страна на Русия.

Попитан дали би помогнал за защита на държавите от ЕС при засилване на руската агресия, Тръмп отговори: „Да, бих го направил“.

Връзката на Тръмп с руския президент Владимир Путин е била променлива, като лидерът на Кремъл продължава инвазията в Украйна, докато американският президент призовава за мир, но показва малко конкретни признаци за оказване на натиск върху Москва.

На 18 септември Тръмп заяви в края на държавно посещение във Великобритания, че Путин „наистина ме разочарова“ с продължаването на войната, която вече е в четвъртата си година.

„В момент, когато президентът Тръмп и Съединените щати са се фокусирали и са вложили огромно количество време и усилия, за да сложат край на тази ужасна война между Русия и Украйна, очакваме Русия да търси начини за деескалация — а не за разширяване на конфликта“, добави Уолц в първата си реч пред Съвета за сигурност.

Западните държави предупредиха, че Русия „играе с огъня“ с многократните си нарушения на въздушното пространство на НАТО, чиито членове имат пакт за взаимна отбрана.

При инцидента в естонското въздушно пространство италиански изтребители F-35, включени в мисията на НАТО за въздушна отбрана в балтийските държави, заедно със шведски и финландски самолети, бяха вдигнати, за да прихванат руските изтребители и да ги предупредят да се оттеглят.

Източник: БГНЕС    
САЩ ООН Русия НАТО
