ООН: Талибаните трябва да спазват човешките права в Афганистан

Т алибаните трябва да приемат и спазват задълженията си по отношение на човешките права в Афганистан, заяви днес мисията на ООН в страната, в Деня на правата на човека и навръх 75-ата годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека, предаде Асошиейтед прес.

The UN Assistant Mission in Afghanistan reiterated its call on the Taliban to uphold human rights obligations as the cornerstone of a stable, peaceful and prosperous future for Afghanistan.



