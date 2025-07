Сблъсъци между Тайланд и Камбоджа убиха поне 11 цивилни

В ъоръжени сблъсъци избухнаха между Тайланд и Камбоджа в оспорван участък от общата им граница, в ранните часове на четвъртък, 24 юли. Двете страни се обвиниха взаимно в иницииране на нападението след седмици на напрежение, пише BBC и Al Jazeera.

Тайланд затвори цялата си граница с Камбоджа, след като съветва всички свои граждани там да напуснат.

До сблъсъка се стигна, след като Тайланд изтегли посланика си от Камбоджа късно в сряда, 23 юли, и заяви, че ще изгони камбоджанския посланик в Банкок, отбелязва Reuters. Камбоджанските власти предприеха тези дипломатически мерки, след като втори тайландски войник загуби крайник заради противопехотна мина, която според Тайланд е била поставена наскоро в оспорваната гранична зона

🚨 Tensions explode on the Thailand-Cambodia border: Fighter jets, artillery fire, and mass evacuations. A historic land dispute turns dangerous — China offers to mediate. #Thailand #combodia pic.twitter.com/gwApohAEn8

Министерството на външните работи на Тайланд съобщи, че камбоджанските войски са стреляли с "тежка артилерия" по тайландска военна база в четвъртък сутринта и също са атакували цивилни райони, включително болницата Phanom Dong Rak, което е довело до цивилни жертви.

"Кралското тайландско правителство е готово да засили нашите мерки за самоотбрана, ако Камбоджа продължи с въоръженото си нападение и нарушения на суверенитета на Тайланд", се казва в изявление на министерството.

Тайландските жители се укриват в сгради, изградени от бетон и укрепени с чували с пясък и автомобилни гуми в граничната провинция Сурин.

Министерството на външните работи на Камбоджа каза, че въздушните удари на Тайланд са били" непровокирани "и призова съседа си да изтегли силите си и да се" въздържа от всякакви по-нататъшни провокативни действия, които биха могли да ескалират ситуацията".

Цивилни жертви

[Breaking] The Second Army Region reports that BM-21 rockets fired from the Cambodian side have hit a PTT gas station in Ban Phue, Kantharalak District, Sisaket Province, leaving many students and civilians injured.#Thailand #Cambodia #ไทยกัมพูชา #ชายแดนไทยกัมพูชา pic.twitter.com/3moE6Jwqjm