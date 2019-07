П резидентът Доналд Тръмп нарече днес британския посланик в Съединените щати "много глупав човек", ден след като обяви, че ще прекъсне контакта с дипломата след изтичане на съобщения, които описват Тръмп като "неспособен".

„Ужасният посланик, който Обединеното кралство натрапва на Съединените щати, не е някой, от когото се вълнуваме, много глупав човек“, написа Тръмп в поредица от туитове.

Американският лидер атакува и британския премиер Тереза Мей по отношение на Брекзит, казвайки, че "по нейния глупав начин - не е успяла да направи това, което трябва. Бедствие!"

По-рано днес Доналд Тръмп заяви, че "няма повече да се занимава със сър Ким Дароч.

От „Даунинг стрийт” потвърдиха, че посланикът на Великобритания в САЩ има "пълната подкрепа" на премиера, въпреки че Доналд Тръмп заяви, че вече няма да работи с него.

Президентът на САЩ реагира остро, след като изтекли имейли разкриха, че сър Ким Дароч е нарекъл настоящата администрация в Белия дом „несъстоятелна”.

В поредица от туитове Тръмп разкритикува Тереза Мей, че занимавайки се с Брекзит е създала "бъркотия".

Говорител на „Даунивнг стрийт” 10 нарече изтичането на информация "жалко" и каза, че Великобритания и САЩ все още споделят "специална и трайна" връзка.

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well....