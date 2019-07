Б ронирани машини, танкове, самолети бяха част от шоуто "Приветствие към Америка", с което във Вашингтон отбелязаха националния празник на САЩ.

Американският президент, който се вдъхнови да организира тази проява от военния парад в Париж на националния празник на Франция, отхвърли безпокойствата, изразени от някои, заради цената и военните оттенъци на събитието пред 97-годишния Мемориал на Линкълн, символ на национално единство, отбеляза Ройтерс. Музикалният плейлист на церемонията включваше темата на „Star Wars” и „Hail to the Chief”.

От двете му страни с бронирани машини "Брадли" и танкове "M1A2" пред статуята на Ейбрахам Линкълн, президентът отдаде почит към петте рода войски, хор изпя химните на всеки от тях, а той предизвестяваше за прелитането отгоре на изтребителите, хеликоптерите и другите летателни апарати. С реч пред подгизналата от дъжда публика и лозунги "Отново да направим Америка велика" и "Тръмп 2020" президентът най-сетне застана начело на голяма военна изява, което искаше, откак присъства на парада за Деня на Бастилията преди две години в Париж, отбелязва "Ню Йорк таймс".

Нашата страна е по-силна от когато и да било преди, заяви Тръмп в речта си, която бе прекъсвана от аплодисментите на хиляди зрители, от военна музика и от прелитане на бойни самолети. Внушителният "Еърфорс 1", боингът на американските президенти, прелетя над историческия център на Вашингтон, за да извести началото на церемонията, продължила по-малко от час. Демонстрационната авиационна група за висш пилотаж "Сините ангели" отбеляза края на този спектакъл с невиждан мащаб.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

"Ю Ес Ей, Ю Ес Ей", скандира множеството, когато милиардерът републиканец пристигна, придружен от съпругата си Мелания Тръмп, на площадката под стълбището на Мемориала на Линкълн. От същите стълби Мартин Лутър Кинг изнесе през 1963 г. историческата си реч "Имам една мечта" в подкрепа на идеята за равенство на чернокожите.

Тръмп отправи възхвала към американската военна мощ, въпреки че самият той е пропуснал наборната военна служба по време на Виетнамската война заради шипове на краката. "От над 65 години никои вражески военновъздушни сили не са успявали да убият и един американски войник. Защото небето принадлежи на Съединените американски щати", каза той. Тръмп изрази и уважение към редица цивилни знаменитости, включително към движението на суфражетките и Мартин Лутър Кинг.

