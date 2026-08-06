Швеция предава на Украйна кораб от руския „сенчест флот“

Ш веция ще предаде на Украйна руския товарен кораб Caffa, задържан през март по подозрение, че е превозвал зърно, откраднато от окупирани украински територии. Това показват съдебни документи, с които АФП се е запознала.

На 4 август Върховният съд на Швеция окончателно отхвърли жалбата на компанията Caffa Shipping Ltd, собственик на 96-метровия кораб, с която тя се опита да спре предаването му на Украйна. Решението потвърждава две предходни съдебни решения в същия смисъл.

Швеция конфискува кораб от „сенчестия флот“ на Русия

Руският „сенчест флот“ представлява мрежа от плавателни съдове, използвани за заобикаляне на западните санкции. Често това са стари кораби с неясна собственост, без адекватна застраховка и в лошо техническо състояние.

Украинският външен министър Андрий Сибиха приветства решението, като заяви, че то създава важен прецедент и показва как действията на правоохранителните органи и независимото правосъдие могат да доведат до реална отговорност.

Корабът, който е плавал под фалшив флаг на Гвинея, е бил спрян на 6 март край южния шведски град Трелеборг от въоръжени полицаи, докато е пътувал към Санкт Петербург.

Как Русия краде и продава украинско зърно, за да финансира войната

Шведските власти са действали по искане за правна помощ от Украйна, където срещу кораба се води разследване. От 11-членния екипаж 10 души са били руски граждани.

Според украинския комисар по санкциите Владислав Власюк корабът е превозвал зърно и преди е участвал в транспортирането на продукция, изнесена от окупирани украински територии. По негови данни през юли 2025 г. Caffa е натоварил зърно в Севастопол, а впоследствие е разтоварил товара в сирийското пристанище Тартус.

Според шведската телевизия TV4 това е първият случай, в който съд разпорежда руски кораб, заподозрян в превоз на откраднато украинско зърно, да бъде предаден на Киев.