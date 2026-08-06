Почина д-р Георги Поптодоров

П очина доц. д-р Георги Поптодоров, началник на отделението по невроонкология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, изключителен професионалист, обичан и уважаван лекар, съобщиха от болницата за спешна медицина.

Доц. д-р Георги Константинов Поптодоров завършва медицина в Медицинска Академия - гр. София през 1984 г.

Първоначално работи като лекар-ординатор в Хирургично Отделение при Първостепенна Окръжна Болница гр. Ловеч. От 1986 г. до 1987 г. е асистент към НОМБ при Научен институт по Неврология, Психиатрия и Неврохирургия (НИНПН) – Медицинска Академия гр. София, отговарящ за Научно-методичната помощ по неврохирургия за страната. През 1987 - 1988 г. е асистент към Клиниката по неврохирургия при НИНПН ПА София. За периода 1988 г. до 2000 г. работи в Отделение по Неврохирургия към Клиника по Спешна Неврология и Неврохирургия УБ “Царица Иоанна”(ИСУЛ), където е последователно асистент, старши и главен асистент

От 2001 г. работи в Клиниката по неврохирургия при УМБАЛСМ “Н.И.ПИРОГОВ” - гр. София, като началник отделения по невроонкология и по функционална неврохирургия.

Има защитена специалност „Неврохирургия” през 1991 г.

От 1996 г. е член на International Neurofibromatosis Association (INFA) – Люксембург. През същата година става асоцииран член на National Neurofibromatosis Foundation (NNFF) U.S.A., а през 1999 г. доц. д-р. Поптодоров става основател на “Българска Асоциация по Неврофиброматоза” гр. София и неин председател.

През 2003 г. има защитена магистърска степен в Медицински университет София-Факултет „Обществено здраве”, специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” .

През 2004 г. има защитен пред СНС по Хирургични заболявания към ВАК дисертационен труд за придобиване образователната и научна степен “Доктор” на тема: “ Проблеми на диагностиката и неврохирургичното лечение при централната неврофиброматоза”.'

Доц. Поптодоров е съавтор и координатор за България на международния проект “Изграждане на Европейска мрежа за здравна промоция, повишаване на здравната информация и знания за неврофиброматоза”.

Поклонението ще се състои на 08.08.2026г - събота от 13:30 ч в храм „Св. Седмочисленици“.

Ръководството на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ поднася искрени съболезнования на семейството, приятелите и колегите на доц. д-р Георги Поптодоров.