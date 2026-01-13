Свят

Иран е освободил гръцки танкер, задържан през 2024 г.

Иран предупреди САЩ, че действията им "няма да останат без отговор"

13 януари 2026, 09:36
Иран е освободил гръцки танкер, задържан през 2024 г.
Източник: iStock

С лужбата за наблюдение на кораби Tanker Trackers съобщи, че Иран изглежда е освободил гръцкия танкер "Св. Никола“, който беше задържан през януари 2024 г., предаде Ройтерс.

Техеран задържа танкера, който превозваше иракски суров петрол към Турция, в отговор на конфискацията от САЩ на същия кораб и петрола му през 2023 г., съобщиха тогава иранските държавни медии. Конфискацията на "Св. Никола" от САЩ беше част от операция по налагане на санкции. По това време корабът плаваше под друго име – "Суец Раджан".

Иран предупреди САЩ, че действията им "няма да останат без отговор".

Засега няма коментар от собственика на кораба, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

3,5 млн. евро за кола в България: КАТ разкри най-скъпите автомобили, регистрирани през 2025 г.

3,5 млн. евро за кола в България: КАТ разкри най-скъпите автомобили, регистрирани през 2025 г.

Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

Кой има имен ден на 13 януари
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 2 часа
Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин
Ексклузивно

Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин

Преди 4 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 3 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 3 часа

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

Любопитно Преди 5 минути

Покрита с пайети и полюшващи се ресни, роклята се движеше заедно с нея – очевидно създадена за танци, а не за статично позиране пред камерите – визията включваше сложна бродерия от мъниста и цепка на гърба, които добавяха драматичност от всеки ъгъл

<p>Хаос в сметките за парно, ще платят ли повече потребителите</p>

Хаос в сметките за парно, след като съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение

България Преди 20 минути

Вместо по формула, сега се изчисляват на база прогнозно потребление от предишния отоплителен сезон

Мащабни ремонти спряха полетите до гръцки острови

Мащабни ремонти спряха полетите до гръцки острови

Любопитно Преди 30 минути

Затварянето вече доведе до отменени полети, пренасочване на пътници и загуби за местния туристически бизнес

Синът на последния ирански шах призова САЩ за бърза намеса в Иран

Синът на последния ирански шах призова САЩ за бърза намеса в Иран

Свят Преди 48 минути

Според Реза Пахлави реакцията на Вашингтон би могла да ограничи жертвите и да ускори падането на настоящото ръководство

„Бяхме измамени“: Как рускиня примамва чужденци да се бият в Украйна

„Бяхме измамени“: Как рускиня примамва чужденци да се бият в Украйна

Свят Преди 54 минути

Полина Александровна Азарних, 40-годишна бивша учителка, използва канал в Telegram, за да примамва млади мъже, често от бедни държави, да се присъединят към руската армия

Украинка е в болница след инцидент с тротинетка в Несебър

Украинка е в болница след инцидент с тротинетка в Несебър

България Преди 1 час

Жената е пострадала в квартал „Стадиона“

Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж

Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж

Свят Преди 1 час

Льо Пен бе осъдена на 31 март миналата година на 4 години лишаване от свобода под домашен арест - 2 от тях условно, и получи 5-годишна забрана да заема обществени длъжности, освен това съдът ѝ наложи глоба от 100 000 евро

<p>Трифонов: Ще гледате ЕС през крив макарон</p>

Слави Трифонов: Македонците ще гледат ЕС през крив макарон – това заслужавате

България Преди 1 час

Пропуснах да кажа, че през това време аз ще продължавам с огромен кеф да пея български народни песни от Пиринския край, завършва публикацията си лидерът на ИТН

<p>Бебешки кутии, сауни и скъп алкохол: Как да живеем&nbsp;в най-щастливата страна</p>

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант във Финландия

БезГранично Преди 1 час

Изчерпателен пътеводител за успешно стартиране на нов живот в най-щастливата страна в света, обхващащо документи, финанси, жилище, работа и достъп до здравеопазване

<p>Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini</p>

Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini за услугите си с изкуствен интелект

Технологии Преди 1 час

Платформата на Google ще осигури AI функции за гласовия асистент Siri, но ще се използва и за подобряване на Apple Inteligence, която значително изостава от способностите на своите основни конкуренти. Сделката (не)очаквано ядоса Илон Мъск

Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон
Свят Преди 1 час

Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон

Свят Преди 1 час

Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в магазин във Велико Търново

Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в магазин във Велико Търново

България Преди 1 час

Те обяснили, че са я получили от дядото на единия

<p>Медведев с остро предупреждение: Ако Тръмп не побърза - край!&nbsp;</p>

Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

Свят Преди 2 часа

Той заяви, че Гренландия може да гласува за присъединяване към Русия

Координационният център за еврото с втори отчет

Координационният център за еврото с втори отчет

Пари Преди 2 часа

В периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите е извършила 4000 проверки

Само 13 букви, но безкрайни тайни: Хавайският език

Само 13 букви, но безкрайни тайни: Хавайският език

Любопитно Преди 2 часа

Само с 13 букви, хавайският език е сред най-късите азбуки в света

В Русе учениците се връщат в клас

В Русе учениците се връщат в клас

България Преди 3 часа

Сградите са отоплени и днес занятията се възстановяват

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg

Плюсовете и минусите на Kавапу
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата
sinoptik.bg

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата
sinoptik.bg

sinoptik.bg

„Бях на 11 и исках да бъда забелязана": Яна Маринова с болезнено откровение за момент, който е променил живота ѝ
Edna.bg

Edna.bg

Светите мъченици Ермил и Стратоник – вяра и приятелство по-силни от страха.Кои имена празнуват днес?
Edna.bg

Edna.bg

Бивш халф на ЦСКА отказа оферта от "червените", а сега го изхвърлиха от Кипър
Gong.bg

Gong.bg

Кой е новият треньор на Реал Мадрид, в чието лице Флорентино Перес видя втори Зидан
Gong.bg

Gong.bg

-16 градуса: Къде беше най-студено във вторник сутрин
Nova.bg

Nova.bg

Какво представлява Иранската революционна гвардия
Nova.bg

Nova.bg