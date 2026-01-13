Иран е освободил гръцки танкер, задържан през 2024 г.

С лужбата за наблюдение на кораби Tanker Trackers съобщи, че Иран изглежда е освободил гръцкия танкер "Св. Никола“, който беше задържан през януари 2024 г., предаде Ройтерс.

Техеран задържа танкера, който превозваше иракски суров петрол към Турция, в отговор на конфискацията от САЩ на същия кораб и петрола му през 2023 г., съобщиха тогава иранските държавни медии. Конфискацията на "Св. Никола" от САЩ беше част от операция по налагане на санкции. По това време корабът плаваше под друго име – "Суец Раджан".

Иран предупреди САЩ, че действията им "няма да останат без отговор".

Засега няма коментар от собственика на кораба, отбелязва Ройтерс.