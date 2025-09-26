Свят

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Не е ясно дали президентът на САЩ има правомощия да променя домакинските градове на международния турнир, организиран от FIFA

26 септември 2025, 15:31
Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове
Източник: Getty Images

Д оналд Тръмп заплаши да премести мачове от Световното първенство по футбол от градове, които според него „не са безопасни“, съобщава Sky News.

Световното първенство през 2026 г. ще се проведе в няколко щата, включително в градове, управлявани от демократи като Ню Йорк, Лос Анджелис, Сиатъл и Сан Франциско.

Президентът заяви от Белия дом в четвъртък: „Ако смятам, че не е безопасно, ще преместим мача от този град.“

Той добави, че ако стадион или град „са дори малко опасни за Световното първенство“ или за Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис, „ще ги преместим“.

„Но се надявам това да не се случи“, допълни Тръмп.

Не е ясно дали той има правомощия да променя домакинските градове на международния футболен турнир, организиран от FIFA, която отговаря за избора и организирането на домакините.

Всяка промяна би срещнала логистични предизвикателства, тъй като Световното първенство започва официално на 11 юни, а първите мачове, провеждани в САЩ, са на следващия ден.

Съединените щати са съ-домакин на турнира заедно с Канада и Мексико.

През втория си мандат Тръмп многократно е заявявал, че градове, управлявани от демократи, имат високи нива на престъпност и са опасни.

През юни той разпореди Националната гвардия да бъде изпратена в Лос Анджелис заради протести срещу имиграционни акции, а през август - във Вашингтон заради престъпността.

Той също така многократно е заплашвал да изпрати войски в градове като Чикаго.

Това се случва след съобщения, че администрацията на Тръмп ще се противопостави на всякакви опити за забрана на израелски футболни отбори от състезания на UEFA и FIFA.

Според репортажи се водят разговори на високо ниво в европейския футбол дали Израел да бъде изключен, но решение все още не е взето.

След това американското правителство, чрез Държавния департамент на Марко Рубио, е направило директна намеса, за да предотврати налагането на спортни санкции. Представител на Държавния департамент е заявил: „Ще направим всичко възможно да спрем всякакви опити за забрана на националния футболен отбор на Израел от Световното първенство.“

FIFA и UEFA по-рано са отхвърлили призивите за спиране на участието на Израел.

UEFA е направила публично разграничение между забраната на Русия и участието на Израел, като отбелязва, че Русия е започнала непровокирана инвазия в Украйна, а войната на Израел в Газа е отговор на атаките на Хамас на 7 октомври 2023 г.

По-рано този месец комисия, създадена от ООН, обвини Израел в извършване на геноцид в Газа – обвинения, които Израел отхвърля.

Доналд Тръмп Световно първенство по футбол САЩ Небезопасни градове FIFA Израелски футболни отбори Олимпийски игри UEFA Преместване на мачове Градска престъпност
