Тръмп нарече бившя директор на ФБР Коми "корумпирано ченге"

А мериканският президент Доналд Тръмп отново атакува бившия директор на ФБР Джеймс Коми, наричайки го "продажно и корумпирано ченге" - няколко часа след като днес му бяха повдигнати обвинения, по-конкретно във възпрепятстване на правосъдието, предаде Франс прес.

Шестдесет и четири годишният Коми е обект на съдебно преследване за даване на лъжливи показания и възпрепятстване на правосъдието "във връзка с устните му показания пред съдебната комисия на американския Сенат" през 2020 г., съобщи вчера Министерството на правосъдието на САЩ.

През 2020 г. тогавашният директор на ФБР беше разпитван в рамките на разследването на Бюрото за предполагаемите връзки между Русия и първата кандидатпрезидентска кампания на Доналд Тръмп през 2016 г. През 2017 г. той беше уволнен от президента републиканец.

"Джеймс Коми лъже! Това не е сложна лъжа, а много проста, но важна. Няма начин да се измъкне. Той е едно корумпирано ченге и винаги е бил такова", написа днес Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

"Той знаеше точно какво казва и че това е много сериозна лъжа с важни последствия, за която трябва да се плати висока цена!", добави Тръмп.

Според Министерството на правосъдието Джеймс Коми може да получи до пет години затвор.

На видеоклип, публикуван в "Инстаграм" в отговор на коментарите на Тръмп, Коми заяви: "Не се страхувам."

Той увери, че вярва във федералното правосъдие и че е невинен.

Откакто Доналд Тръмп се върна на власт през януари след кампания, в която се зарече да си отмъсти на политическите си опоненти, американските власти започнаха няколко съдебни процедури срещу лица, смятани за враждебни към президента републиканец, сред които Джеймс Коми и бившият директор на ЦРУ Джон Бренън.

Американският президент публично оказа натиск през уикенда върху Министерството на правосъдието за по-бързо съдебно преследване на онези, които са му пречели, което засили опасенията на опозиционната Демократическа партия за риск от нарушаване на разделението на властите, посочва АФП.