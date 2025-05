П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да разговаря с папа Лъв XIV за имиграцията, съобщава Newsweek.

Контекстът

Джон Превост, братът на новия папа заяви в интервю за „Ню Йорк Таймс“ миналата седмица, че Лъв XIV „не е доволен от това, което се случва с имиграцията“.

Преди да стане папа, Лъв XIV няколко пъти е публикувал в социалните мрежи по темата.

Веднъж той препубликувал критика на имиграционната политика на Тръмп от 2021 г., призоваваща за „път, вкоренен в човешките права, а не в изключването“.

Какво трябва да знаете

В интервю на борда на президентския самолет Шон Ханити от „Фокс нюз“ попита президента: „Искате ли да поговорите с него за това?“

Тръмп отговори: „Разбира се. Той наистина беше изненадващ избор.“

Робърт Франсис Превост, както е рожденото име на папата е мисионер, издигнал се до кардинал в служба на Ватикана, който е прекарал голяма част от кариерата си в Перу. Той е първият в историята гражданин на САЩ начело на Католическата църква.

🚨 JUST IN: Trump says he will soon be meeting with Pope Leo XIV



“They’ve already called. To have the Pope from the US, that’s a great honor.”



Drop off some illegals at the Vatican while you’re there, Mr. President. pic.twitter.com/e5mdQY5rIO