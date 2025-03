Тръмп премахва "антиамериканската" идеология от Смитсониън

П резидентът Доналд Тръмп нареди премахването на „неправилната, разделяща или антиамериканска идеология“ от института Смитсониън, огромния музейно-изследователски комплекс, който е водещо изложбено пространство за историята и културата на САЩ, предаде Reuters.

С изпълнителна заповед, издадена в четвъртък, републиканският президент възложи на вицепрезидента Джей Ди Ванс да предприеме необходимите действия.

Заповедта също така задължава Министерството на вътрешните работи да възстанови федералните паркове, паметници и мемориали, които през последните години са били „премахнати или променени, за да се увековечи фалшива ревизия на историята.“

Документът, озаглавен „Възстановяване на истината и разума в американската история,“ не посочва конкретно кои идеологии президентът смята за антиамерикански. Въпреки това, той предполага, че Тръмп се стреми да елиминира елементи от историческия разказ, който според консерваторите поставя системния расизъм в центъра на историята на Съединените щати.

В заповедта се изтъква Националният музей на афроамериканската история и култура като проблемен, като се твърди, че той представя ценности като „упорит труд,“ „индивидуализъм“ и „нуклеарното семейство“ като характеристики на „бялата култура.“

Документът също така обвинява Американския женски исторически музей в намерение да „отпразнува мъже спортисти, участващи в женски спортове.“

Белият дом не предостави допълнителни подробности за заповедта, а нито институтът Смитсониън, нито Афроамериканският исторически музей отговориха на исканията за коментар.

Смитсониън обхваща 21 музея, повечето от които са разположени във Вашингтон, по протежение на Националната алея – от Капитолия до паметника на Вашингтон. Сред тях са Националният музей на въздухоплаването и космоса, Националният музей на американската история и музеят „Хиршхорн“ с прилежащата му градина за скулптури.

Смитсониън, който според официалния си уебсайт е най-големият музейно-образователен и изследователски комплекс в света, включва още 14 образователни и изследователски центъра, както и Националния зоопарк.

Заповедта на Тръмп е в съответствие с усилията на неговата администрация да премахне програмите за разнообразие и приобщаване в правителствените институции, университетите и корпорациите.

