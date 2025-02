Тръмп: Познавам някои руски олигарси, които са много мили хора

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че руските олигарси "вероятно" ще могат да кандидатстват за новата "златна карта" на стойност $5 милиона, чрез която се предоставя път към американско гражданство на богати чужденци.

"Хей, познавам някои руски олигарси, които са наистина мили хора", заяви с усмивка Тръмп в отговор на въпрос дали тези лица ще отговарят на условията за златната карта. Той добави, че е "възможно" те да получат такава.

Тръмп въвежда "златна карта" за богати мигранти в САЩ

"Не са толкова богати, колкото бяха; мисля, че ще могат да си позволят $5 милиона", добави той в типичния си стил на хумор.

Тръмп и министърът на търговията на САЩ Хауърд Лутник обявиха новата схема за издаване на златни карти, които ще предоставят законно пребиваване на богатите чужденци и ще заменят съществуващата програма за чуждестранни инвеститори.

REPORTER: Would a Russian oligarch be eligible for a gold card?



TRUMP: Yeah, possibly. Hey. I know some Russian oligarchs that are very nice people. pic.twitter.com/alaafj3isH