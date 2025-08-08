Тръмп нареди на университетите да предоставят повече данни за приема на студенти

А мериканският президент Доналд Тръмп нареди днес на американските университети да предоставят повече данни за процедурите си по приемане на студенти, предаде Франс прес.

С това си действие президентът цели да разкрие всички случаи на т.нар. позитивна дискриминация, която понастоящем е забранена в САЩ.

Американският Върховен съд забрани през 2023 година на университетите да взимат предвид етническия произход на кандидат-студентите при приемане.

Доналд Тръмп и неговото правителство, които влязоха в конфликт с много от престижните американски университети, подозират, че някои от тези институции продължават да прилагат практики, благоприятстващи многообразието, въпреки решението на Върховния съд.

"Продължаващата липса на достъпни данни [...] все още поставя въпроса дали се гледа на расата", когато те приемат в университета, пише Тръмп в писмо, адресирано до министерството на образованието.

Президентът инструктира министерство да подобри системата по събиране на информация по този въпрос.