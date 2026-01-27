Тръмп: На преговорите за Украйна се случват много хубави неща

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че в преговорите за прекратяване на руската инвазия в Украйна се случват "много хубави неща", предаде "Ройтерс".

Тръмп: Проведохме продуктивни разговори с Русия за прекратяване на огъня в Украйна

Тръмп даде тази оптимистична оценка пред репортери на излизане от Белия дом за посещение в щата Айова, но не сподели повече подробности.

Тръмп: Постигнахме голям напредък за Украйна

Преговарящи от Русия и Украйна се срещнаха миналия уикенд в Абу Даби за преговори с посредничеството на американски официални представители, припомня "Ройтерс".