Изказванията на Тръмп събуждат дебат за връщане на задължителната военната служба в Европа

Н ахлуването на Русия в Украйна изненада Европа, а опасенията за силата на алианса на НАТО нараснаха още повече, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп постави под съмнение ангажимента си към член 5 - клаузата за взаимна отбрана - въпреки че Вашингтон я използва, за да мобилизира европейската подкрепа след 11 септември, съобщава France24.

Това беше първият и единствен път, в който член 5 някога е бил задействан.

Промяната на американския президент към по-умиротворителен подход към Кремъл също предизвика тревога, като през миналия месец Съединените щати два пъти застанаха на страната на Русия при гласуванията за Украйна в ООН.

Както военните анализатори, така и европейските правителства признават, че заплахата от руска агресия е реална, днес дори повече, отколкото преди три години.

„Руската армия днес е по-голяма и по-добра, отколкото на 24 февруари 2022 г. Руснаците имат враждебни намерения срещу балтийските държави и източния фланг на ЕС“, казва Александър Бурилков, изследовател в Института по политически науки към Хайделбергския университет.

Според проучване, на което Бурилков е съавтор за мозъчния тръст Bruegel и Института в Кил, Европа може да се нуждае от още 300 000 военнослужещи, за да възпре руската агресия, в допълнение към своите 1,47 милиона военнослужещи на активна служба.

„При такъв голям брой нови военнослужещи ще трябва да се използва наборната военна служба“, каза той.

От Париж до Варшава лидерите се стремят да увеличат разходите за отбрана пред лицето на заплахите на САЩ да оттеглят гаранциите си за сигурност в Европа.

Но много страни, включително Франция и Великобритания, изпитват затруднения с набирането и задържането на войници. Възстановяването на някаква форма на национална служба - задължителна или доброволна - може да се окаже още по-трудно.

Принудителната военна служба в либералното общество

Значително мнозинство от французите като цяло подкрепят възстановяването на военната служба (86%) и дори на задължителната служба (53%), сочи проучване на Ipsos-CESI Engineering School, публикувано в събота.

Проучване на YouGov по-рано този месец показа, че повечето хора в Германия (58%) също подкрепят задължителната военна служба за младежите, докато италианците и британците са разделени, а мнозинството от испанците (53%) са против нея.

🧵Our major new study looks at European attitudes on Ukraine, Trump, and defence



Net favourability of...

Donald Trump

UK: -65

Spain: -56

France: -53

Italy: -36



Volodymyr Zelenskyy

UK: +57

France: +17

Spain: +17

Italy: -15



Vladimir Putin

UK: -85

Spain: -83

France: -73

Italy:… pic.twitter.com/2iDZNb8Z57