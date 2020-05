Тръмп: Китай е виновен за "масово убийство"

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп се нахвърли върху Китай заради пандемията от коронавирус, обвинявайки Пекин за "масово убийство в световен мащаб".

"Некомпетентността на Китай и нищо друго, направи това масово убийство в световен мащаб", написа в Туитър президентът на САЩ.

От седмици Белият дом внушава, без да предлага доказателства досега, че вирусът е възникнал в китайска лаборатория и е бил изпуснат оттам.

Тръмп: От десет дни пия превантивно хидроксихлорохин

Тръмп отправя многократни, но неясни заплахи за възмездие срещу Китай за пандемията.

Освен това президентът на САЩ обвини Световната здравна организация, че е го е заблудила за коронавируса в конспирация с китайските власти.

Тази година в САЩ ще се състоят президентски избори, на които Тръмп се надява да спечели втори мандат.

Но одобрението към него пада заради забавената и в много аспекти неефективна реакция срещу коронавируса.

Готвят санкции срещу Китай заради коронавируса

Първоначално Белият дом и лично президентът омаловажиха сериозността на заразата. После бяха принудени да въведат извънредни мерки, но това стана с голямо закъснение.

Днес държавният секретар на САЩ Майкъл Помпео пък обяви, че Китай трябва да плати колосалната сума от 9 трилиона долара за щетите, нанесени от коронавируса.

"Приносът на Китай в борбата срещу пандемията е незначителен в сравнение с цената, която светът плати", заяви Помпео. "В тази цена влизат 90 000 американски живота, повече от 36 милиона американци, останали без работа от март и 300 000 смъртни случая по света. Приносът на Китай трябва да бъде повече от 9 трилиона долара, според нашите оценки".

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!