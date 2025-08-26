Свят

Тръмп иска затвор за горене на националния флаг на САЩ

Ако са замесени чужденци, при определени обстоятелства визата им също може да бъде отменена

26 август 2025, 08:02
Тръмп иска затвор за горене на националния флаг на САЩ
Източник: iStock photos/Getty images

А мериканският президент Доналд Тръмп иска всеки, който гори американското знаме, да получи присъда лишаване от свобода.

"Ако изгориш знамето, получаваш една година затвор, без право на предсрочно освобождаване, без нищо", заяви Тръмп снощи в Белия дом, цитиран от ДПА.

Той каза, че в резултат на това изгарянето на знамена ще спре незабавно.

Вчера Тръмп подписа указ, озаглавен "Преследване на изгарянето на американското знаме". Той обаче не включва предложената от президента едногодишна присъда. Вместо това в него се посочва, че в определени случаи преследването трябва да бъде приоритет.

Американските медии споменават в своите репортажи решение на Върховния съд от края на 80-те години, в което се посочва, че изгарянето на знамена попада в обхвата на свободата на словото, защитена от американската конституция.

Указът на Тръмп изглежда е съобразен с това решение. "Нашето велико американско знаме е най-свещеният и ценен символ на Съединените американски щати, на американската свобода, идентичност и сила", се посочва в указа, като се добавя, че оскверняването на националния флаг е "изключително обидно и провокативно".

Ако в изгарянето са замесени чужденци, при определени обстоятелства визата им също може да бъде отменена, се посочва в указа.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
САЩ знаме Тръмп горене затвор
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
