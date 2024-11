Разкрития и мистерии: Конгресът на САЩ изслушва експерти за извънземни технологии и неидентифицирани явления

С ъществува ли интелигентен извънземен живот, който се движи из космоса – или дори в небето над нас тук, на Земята? Дали правителството на САЩ прикрива необясними явления и използва тайни извънземни технологии за усъвършенстване на собствените си научни постижения?

Това бяха само част от въпросите, които членовете на Конгреса обсъдиха в сряда на съвместно изслушване, организирано от подкомисиите на Надзорната комисия на Камарата на представителите.

Заглавието на изслушването беше: „Неидентифицирани аномални явления: разкриване на истината.“

През март Пентагонът издаде доклад, който заявява, че не са открити доказателства за извънземни космически кораби, а в сряда четирима експерти дадоха показания, които шокираха присъстващите.

Подобни изключителни моменти се разиграха и на изслушването миналата година, когато пенсионираният майор Дейвид Груш, бивш член на оперативната група на Пентагона за UAP (неидентифициран въздушен феномен), твърди, че правителството на САЩ е възстановило нечовешки „биологични материали“ от места на катастрофи и че отдавна провежда секретна програма за обратно инженерство на извънземни технологии.

Подобно на предишните изслушвания за НЛО в Конгреса, и това събитие включваше показания от военни лица, които твърдят, че американското правителство от десетилетия прикрива доказателства за напреднали технологии и извънземни посетители от обществеността. Представени бяха множество анекдоти за летящи сфери, излизащи от океана, обекти с форма на диск и апарати, „изразяващи летателни и конструктивни характеристики, различни от всичко, с което разполагаме.“

Макар че подобни твърдения не са новост, впечатляващото на това изслушване са квалификациите на някои от свидетелите, сред които бивш офицер от контраразузнаването на САЩ, пенсиониран контраадмирал от Военноморските сили на САЩ и бивш асоцииран администратор на НАСА.

„Потвърждението, че UAP взаимодействат с човечеството, дойде за мен през януари 2015 г.," сподели Тим Галодет, пенсиониран контраадмирал от Военноморските сили на САЩ и главен изпълнителен директор на Ocean STL Consulting. По време на учение край Източното крайбрежие на САЩ сензорите на реактивен самолет F/A-18 записват „неидентифициран обект с летателни и конструктивни характеристики, различни от всичко в нашия арсенал.“ Той беше сред командирите, получили видеоматериала чрез имейл от оперативния офицер на командването на флота.

„На следващия ден имейлът изчезна от моя акаунт и тези на другите получатели без обяснение“, разказа той.

„Нека бъда ясен: UAP са истински,“ написа Луис Елизондо, автор и бивш служител на Министерството на отбраната. „Напредналите технологии, които не са създадени от нашето правителство — или от друго правителство — наблюдават чувствителни военни обекти по целия свят. Освен това САЩ притежават технологии на UAP, както и някои от нашите противници.“

Елизондо, който в миналото е бил офицер от разузнаването, а по-късно е ръководил „програма за специален достъп“ от името на Белия дом и Съвета за национална сигурност, добави, че „до 2012 г. беше високопоставен представител в Програмата за усъвършенствана аерокосмическа идентификация на заплахи на Министерството на отбраната“, звено на Пентагона, изучаващо UAP.

На разпит от конгресмена Мейс, Елизондо отново потвърди, че правителството на САЩ има програми за извличане на катастрофирали UAP и тяхното обратно инженерство, но не даде допълнителни подробности в некласифицирана среда като изслушването.

„Както се казва, истината е някъде там“, коментира Майкъл Голд, бивш асоцииран администратор на НАСА за космическа политика и партньорства и член на независимия изследователски екип на NASA UAP. Майкъл Шеленбергер, също член на екипа на NASA UAP, подчерта секретността около програма, за която се твърди, че се нарича „Immaculate Constellation“.

Според него, програмата използва висококачествени изображения и други напреднали инструменти за събиране на данни за UAP. В показанията си той разказа, че изтребител F-22 е срещнал няколко орбитални обекта по време на патрулиране. „F-22 наруши траекторията си и се опита да избяга, но беше прихванат и блокиран от около 3 до 6 UAP“, допълни Шеленбергер.

Заради силния обществен интерес редица документи, свързани с НЛО, са достъпни онлайн, включително папка „файлове на случаи“, свързана с UAP, на сайта на Военноморските сили на САЩ. ФБР също разполага с „архив“ от записи, обхващащи периода 1947 – 1954 г. Известният проект Синя книга, ръководен от Военновъздушните сили на САЩ от 1947 г. до 1969 г., също е достъпен в Националния архив и включва 37 кубически фута файлове, както и още 5 кубически фута други записи. От общо 12 618 докладвани наблюдения в Синята книга повечето са разрешени, но 701 остават „неидентифицирани“, отбелязват от Военновъздушните сили.

