Самолетът на руската делегация вече е над Аляска

С амолетът с руската делегация за срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп след малко ще е над континенталната част на Аляска. Той трябва да кацне след около час и 10 мин., предава "Фокус“.

Руският правителствен самолет Ил-96 на Специалния летателен отряд "Россия“, полет RSD 381, излетя от руското летище "Внуково“ близо до Москва в 7:50 часа и се насочва към град Анкъридж в американската Аляска, където трябва да кацне приблизително в 6:43 сутринта в петък местно време и (17:43 часа българско време).

Според информацията на Flightradar, в момента самолетът лети над континенталната част на Аляска.

Кой се намира на борда на самолета и дали на него лети, в частност, Владимир Путин, все още не е известно.

В същото време руските медии, позовавайки се на източници, съобщават, че в състава на руската делегация, която ще участва в срещата на Владимир Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкъридж в петък, ще участва специалният представител на Путин по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

Както бе съобщено, срещата между Тръмп и Путин е насрочена за 15 август в Аляска, във военната база Елмендорф-Ричардсън в град Анкъридж. Президентът на САЩ възнамерява да се фокусира върху въпроса за прекратяване на войната в Украйна, и сътрудничеството между двете страни.