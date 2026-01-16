Трус разлюля Охрид и Струга

З еметресение с интензитет III степен по Европейската макросеизмична скала е било усетено днес в 11:28 ч. местно време в Охрид, Струга и околните райони, съобщи Сеизмологичната обсерватория към Природно-математическия факултет в Скопие.

5 по Рихтер в Охрид, паника и слухове за вулкан

Епицентърът на труса е на територията на съседна Република Албания, на около 155 километра югозападно от Скопие, с локалем магнитуд 3,8 по скалата на Рихтер.