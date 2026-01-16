Трус разлюля Охрид и Струга

З еметресение с интензитет III степен по Европейската макросеизмична скала е било усетено днес в 11:28 ч. местно време в Охрид, Струга и околните райони, съобщи Сеизмологичната обсерватория към Природно-математическия факултет в Скопие.
5 по Рихтер в Охрид, паника и слухове за вулкан
Епицентърът на труса е на територията на съседна Република Албания, на около 155 километра югозападно от Скопие, с локалем магнитуд 3,8 по скалата на Рихтер.
[16.01-11:32] Pogradec Albania— Emergenza24 (@Emergenza24) January 16, 2026
terremoto earthquake tërmet Mb 4.2 (11:28 UTC+1)
possibile sia stata avvertita anche in Italia pic.twitter.com/YV40hi1FvE