Легендарният крокодил от „Дънди Крокодила“ почина на 90 години

Е мблематичният крокодил, участвал в хитовия филм „Дънди Крокодила“, почина, съобщи зоологическата градина.

От Crocosaurus Cove, където Бърт е отглеждан от 2008 г. насам, съобщиха, че той е починал „мирно“ през уикенда.

Според оценките той е бил на над 90 години, което е доста над обичайната продължителност на живота.

„Бърт беше наистина единствен по рода си. Той не беше просто крокодил; той беше природна сила и напомняше за силата и величието на тези невероятни същества“, заявиха от зоопарка.

Бърт е заловен за първи път през 80-те години на миналия век, казват от зоопарка, и се появява в „Дънди Крокодила“ точно преди Коледа през 1986 г.

Във филма той участва заедно с Пол Хоган и помага за „оформянето на образа на Австралия като страна със сурова природна красота и вдъхваща страхопочитание дива природа“.

Известен с „независимия си характер“, Бърт е бил „убеден ерген“ с „огнен темперамент“, който му е спечелил уважението на гледачите и посетителите.

