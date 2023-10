Спешно предупреждение: Откриха „месояден“ бръмбар в Обединеното кралство

Б ръмбар, известен с това, че се храни с човешка плът, беше открит да живее на малък остров между Англия и Уелс - след като отсъствал от бреговете на Обединеното кралство в продължение на три години.

Създанието, открито от еколози, посещаващи острова от Центъра за архивиране на биоразнообразието в Югоизточен Уелс, било регистрирано за последен път в Обединеното кралство в Англия през 2020 г. Но не е било срещано оттогава и никога преди това в Уелс.

Служителят по ангажиране на общността на Флат Холм, Сара Морган, каза, че е „мистерия“ как бръмбарът е стигнал до острова.

Тя каза: „Не става дума за това, че са гнусни, а по-скоро притеснителното е, че тези малки бръмбари се хранят с кожата, козината и костите на мъртви животни. Dermestes буквално означава „ядящ кожа“.

„Това им хранително предпочитание ги прави малко неприятни в музейните колекции, но невероятно полезни в съдебната медицина, защото могат да помогнат да се определи колко време тялото е било на дадено място."

„Точно как бръмбарът е успял да стигне до острова е една малка мистерия, като се има предвид, че те напълно отсъстват от континента, но е възможно да са били донесени от чайки, носещи останки.“

„Това беше първият остров в Уелс, който получи статут на благоприятен за пчелите. Той е дом на колония от защитени малки черногърби чайки, както и бавни червеи, див праз и много други“, каза тя.

